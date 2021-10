Une nouvelle caisse populaire unifiée voit le jour à l’Î.-P.-É.

Les caisses populaires Évangéline-Central, Malpeque Bay, Provincial et Tignish sont devenues une seule entité, la caisse populaire Provinciale, vendredi.

Ce projet d'unification des institutions financières avait été approuvé au printemps dernier, à la suite de consultations réalisées auprès des membres.

Avec 10 succursales à travers la province, la caisse populaire Provinciale compte un total de 30 000 membres et près de 150 employés.

Je suis très fier de voir que notre caisse populaire Évangéline-Central fait partie de ce fusionnement. Je pense que pour nos membres, ça va être un grand avantage de faire partie d’un organisme de taille semblable. Une citation de :Alfred Arsenault, directeur des opérations de la caisse populaire Provinciale

Avec ce regroupement, l’île compte désormais l’une des plus grandes caisses populaires en Atlantique, en se plaçant uniquement derrière UNI Coopération financière du Nouveau-Brunswick.

La Caisse populaire Provinciale compte 1,3 milliard $ de dollars en actifs.

Selon le directeur des opérations, Alfred Arsenault, les célébrations d’inauguration de la caisse populaire Provinciale auront lieu durant la troisième semaine du mois d’octobre. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Selon Alfred Arsenault, directeur des opérations de la nouvelle caisse et ancien directeur général de la caisse populaire Évangéline-Central, les services offerts aux membres ne subiront pas, pour l’instant, de changements.

La plupart de nos efforts à ce jour ont été concentrés sur le fusionnement des opérations administratives […]. Donc, au tout début, on n’offre pas de nouveaux services, mais c’est certain qu’au fur et à mesure, c’est l’un de nos objectifs , explique-t-il.

Alfred Arsenault ajoute que la nouvelle institution financière comptera sur le travail d’un département d’innovation afin de développer davantage de ressources en ligne.

Les célébrations d’inauguration de la caisse populaire Provinciale auront lieu durant la troisième semaine du mois d’octobre.

L'une des succursales de l'ancienne caisse populaire Évangéline-Central, dans la région Évangéline, à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Les défis de la fusion

Imelda Arsenault, membre du conseil de direction de la nouvelle institution et ancienne présidente du conseil d’administration de la caisse populaire Évangéline-Central, explique que le plus grand défi du processus de fusion a été la communication auprès des membres.

C’était surtout d’assurer que tous les gens soient bien au courant de la proposition, des avantages, des bénéfices et des défis qui feraient partie d’une telle fusion , explique-t-elle.

Imelda Arsenault explique que les commentaires des membres au sujet du projet de fusion ont été très positifs.

Elle ajoute néanmoins que certaines personnes étaient préoccupées d’un possible déménagement de leur caisse locale vers un autre emplacement.

C’est sûr qu’il y a des gens qui s’inquiètent un peu, mais on doit s’assurer que le fusionnement s’en va vers le futur, et on trouve que c’est très positif. Une citation de :Imelda Arsenault, membre du conseil de direction de la caisse populaire Provinciale

Elle précise que les emplacements des succursales du regroupement resteront les mêmes.

Les membres en attente de meilleurs services

Imelda Arsenault est également cliente de la caisse populaire Évangéline-Central depuis 45 ans.

Elle souligne que la fusion lui permettra d’avoir accès à des services financiers plus facilement sur l’ensemble de l’île.

Si je me trouve à Charlottetown, avec des besoins financiers quelconques, je peux aller à cette caisse-là et j’aurai les mêmes services que j’aurai dans la caisse locale [dans la région Évangéline] , précise-t-elle.

Une opinion aussi partagée par Raymond Arsenault, un membre de longue date de la caisse populaire Évangéline-Central.

Il a ouvert son premier compte bancaire à cette institution lorsqu’il était élève à la septième année.

Je vois ça comme un bel avancement, une belle évolution des caisses ! […] Ensemble, ils ont beaucoup plus de pouvoir et d’expertise , dit-il.

Les services bilingues

Imelda Arsenault assure que le service offert dans la succursale à Wellington, dans la région Évangéline, restera bilingue.

Elle explique que l’offre de service en français est prévue dans le règlement du regroupement.

Je dirais même qu’avec la caisse Évangéline-Central qui fait partie du fusionnement, cela peut donner accès à des services en français dans d’autres régions aussi, si le besoin se fait sentir , ajoute-t-elle.

Alfred Arsenault, directeur des opérations de la caisse populaire Provinciale, explique que les succursales, à part celle de Wellington, ne sont pas pour l’instant tenues d’offrir des services bilingues.

Il considère néanmoins que l’offre de services en français pourrait éventuellement être ajoutée aux autres succursales.

Si la demande pour offrir des services bilingues est là, dans les autres communautés, c’est certainement quelque chose qu’on pourrait regarder , explique-t-il.

Raymond Arsenault est membre de la caisse populaire depuis plusieurs années. Photo : Gracieuseté Raymond Arsenault

Membre de caisse populaire, Raymond Arsenault se dit rassuré quant au bon déroulement de la fusion et à la continuité de l’offre des services en français à la succursale de Wellington.

La promesse a été faite, c’est tout dans les documents officiels, donc ça va demeurer bilingue , ajoute-t-il.

La caisse populaire Provinciale comptera bientôt sur un site web bilingue.

L’histoire des caisses populaires

Alfred Arsenault, le directeur des opérations de la nouvelle caisse, rappelle que l’histoire de la création des caisses populaires à l’île a été toujours ancrée dans les communautés de la province.

Les Credit Unions, le nom en anglais, sont apparus dans le paysage financier insulaire dans les années 1930.

En 1957, l’île comptait 59 caisses à travers la province.

Entre 1965 et 1975, plusieurs efforts ont été déployés pour fusionner ces institutions afin de les rendre plus rentables et d’offrir davantage de services.

À la suite de ces multiples fusionnements, le nombre de caisses populaires a été réduit à dix.

Lorsque la Caisse populaire Évangéline a fusionné avec la Central Credit Union en 2012, ce chiffre est passé à neuf.

Selon Alfred Arsenault, quelques autres regroupement ont eu lieu entre temps.

Avec cette fusion du 1er octobre, l’île dénombre désormais un total de quatre caisses populaires, notamment les caisses populaires Provinciale, Souris, Morel et Consolidated de Summerside.