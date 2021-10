Marie-Josée Savard, en deuil, prend une courte pause électorale

Mme Savard avait évoqué cette épreuve il y a un mois dans une entrevue accordée au Journal de Québec. Elle y expliquait que la mère de son conjoint, atteinte d'une maladie dégénérative, ferait bientôt appel à l’aide médicale à mourir. Ça se passera normalement en pleine campagne électorale , confiait-elle.

Les activités de l'aspirante mairesse reprendront lundi, selon son équipe. Un communiqué sera émis plus tard aujourd'hui.

Des réactions ont déjà commencé à apparaître sur les réseaux sociaux. En mon nom et au nom de toute mon équipe, je tiens à offrir tout notre soutien et nos pensées à Marie-Josée Savard, qui traverse une période difficile en ce moment. Il ne faut jamais oublier les humains derrière les politiciens , a écrit son adversaire et chef de Québec forte et fière, Bruno Marchand.

Plus de détails suivront...