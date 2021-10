La station de ski Crabbe Mountain s’agrandit pour les Jeux du Canada

C’est un jalon important dans l’histoire de l’entreprise, estime le directeur général, Jordan Cheney.

Le pavillon au pied de la montagne sera agrandi d’environ 4570 mètres carrés. La billetterie et la boutique de location et de réparation seront ainsi sous le même toit, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle.

La clientèle habituelle connaît les différents bâtiments existants, mais le directeur général juge que cette disposition des lieux peut créer une confusion chez les futurs nouveaux clients.

Selon M. Cheney, le projet crée déjà beaucoup d’enthousiasme chez les skieurs dans les Maritimes.

L’accessibilité sera améliorée

Le projet consiste aussi à améliorer l’accessibilité au pavillon pour les personnes à mobilité réduite.

L’entreprise proposait déjà des programmes accessibles, des instructeurs et de l’équipement, mais le bâtiment lui-même n’est pas complètement accessible à tous.

Jordan Cheney affirme que l’entreprise a de la chance de compter des clients et des employés patients tandis qu’elle a de la difficulté à répondre à cette demande.

Le pavillon rénové comprendra un ascenseur et des salles de toilette plus spacieuses. Il y aura aussi une allée piétonnière asphaltée et plus de places de stationnement.

L'échéancier des travaux

Le projet de rénovation commence en octobre. L’entreprise compte achever les travaux à l’automne 2022.

Des travaux auront lieu durant la saison de ski, mais M. Cheney souligne que la qualité de l’expérience offerte à la clientèle demeure la priorité.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un aperçu du pavillon de Crabbe Mountain lorsque les travaux seront terminés. Photo : Facebook/Crabbe Mountain

Au départ, l’entreprise prévoyait que les travaux seraient terminés en 2025, mais les Jeux du Canada constituent le catalyseur qui accélère les choses, explique M. Cheney.

Des gens skient à cet endroit depuis la fin des années 1950. Les rénovations les plus récentes du pavillon remontent aux années 1980.

Les compétitions présentées à Crabbe Mountain

L’Île-du-Prince-Édouard présentera officiellement les Jeux d’hiver du Canada de 2023, mais les compétitions de ski alpin, de ski alpin paralympique et de ski acrobatique seront présentées à Crabbe Mountain.

Les installations comprennent 34 pistes. L’une d’elles nommée Norm's Nightmare sera modifiée afin d'accueillir les compétitions de ski acrobatique selon les normes nationales.

L’entreprise compte organiser des événements durant l’hiver pour se préparer en vue des Jeux du Canada.

On estime que les Jeux d’hiver du Canada peuvent rassembler environ 3600 athlètes et 100 000 spectateurs.

Ceux de 2023 auront lieu du 17 février au 4 mars.