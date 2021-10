Deux nouvelles garderies autochtones dans Chatham-Kent

Nous sommes super excités à l'idée de desservir une grande population en Ontario. C'est incroyable , indique Faith Hale, directrice générale du centre d'apprentissage familial Ska:na.

Les garderies seront ouvertes à Chatham-Kent et à Wallaceburg.

L'organisme à but non lucratif compte déjà sept garderies et quatre sites ON y va dans le Sud-Ouest de l'Ontario.

La nécessité de créer davantage de garderies dirigées par des Autochtones s'explique par le besoin croissant de services pour les familles en milieu urbain ainsi que par l'augmentation de la population autochtone qui travaille et étudie dans Chatham-Kent.

Selon Mme Hale, les Autochtones représentent 4 % de la population de la municipalité.

Pour la directrice des services à l'enfance de la municipalité de Chatham-Kent, il est important d'avoir une programmation pertinente pour la population autochtone de la région.

Nous n'avons actuellement aucune garderie autochtone hors réserve à Chatham-Kent , note Kelly Emery.

Quarante-neuf places seront disponibles sur les deux sites. Les garderies seront gérées par des autochtones et dotées d'un conseil d'administration autochtone, mais toutes les familles de la région sont invitées à s'inscrire.

Un programme accès sur le bien-être

Selon Mme Hale, l'enseignement de base dans les garderies portera sur l'atteinte d'une vie équilibrée.

Nous soutenons d'abord les membres de notre personnel pour nous assurer que leurs besoins sont satisfaits. Il y a un esprit de fête dans tout notre travail et dans tout ce que nous faisons pour que nous puissions le donner aux familles et à la communauté , explique Mme Hale.

Même si une grande partie de l'enseignement sera imprégnée de traditions et de pratiques culturelles autochtones, Kelly Emery souligne que toutes les exigences du ministère concernant les programmes autorisés seront respectées.

Avec des informations de CBC