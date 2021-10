Corée du Nord : nouveau tir de missile avant une réunion du Conseil de sécurité

La Corée du Nord a testé jeudi un missile antiaérien « récemment développé », à quelques heures d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par Washington, Paris et Londres au sujet de son précédent tir.

La République populaire de Corée du Nord a procédé le 30 septembre à un tir d'essai d'un missile antiaérien qu'elle a récemment développé , a annoncé vendredi l'agence nord-coréenne KCNA.

Les performances remarquables de combat du missile ont été vérifiées, avec l'introduction de nouvelles technologies clés , se félicite l'agence officielle.

Une photo du missile a été publiée dans le journal officiel Rodong Sinmun.

Ce nouveau tir a des airs de provocation, à l'approche de la réunion du Conseil de sécurité attendue vendredi, pour discuter justement du précédent tir de missile par Pyongyang, présenté comme hypersonique par les Nord-Coréens.

La réunion d'urgence devait se tenir jeudi, mais elle a été reportée à vendredi à la suite d’une demande de la Chine et de la Russie.

En 2017, à l'initiative de l'administration de Donald Trump, le Conseil de sécurité avait adopté des sanctions économiques lourdes contre Pyongyang après un essai nucléaire et des tests de missiles.

Depuis l'entrée en fonction de l'administration de Joe Biden, il est revenu à la France, un peu isolée, de monter en première ligne pour réclamer une réunion à huis clos du Conseil de sécurité lorsque Pyongyang procédait à un essai de missile.

Droit légitime

Lundi, peu après le tir du missile présenté comme hypersonique par la Corée du Nord, l'ambassadeur nord-coréen à l' ONUOrganisation des Nations unies , Kim Song, avait affirmé devant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies que son pays avait un droit légitime à tester des armes et à renforcer [ses] capacités de défense .

Mais pour le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, au contraire, la Corée du Nord favorise l'instabilité et l'insécurité .

Nous sommes inquiets de ces violations répétées des résolutions du Conseil de sécurité (de l' ONUOrganisation des Nations unies ) qui favorisent l'instabilité et l'insécurité , a dit le secrétaire d'État à des journalistes en marge de discussions à Pittsburgh.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a rejeté plus tôt jeudi l'offre de dialogue des États-Unis, accusant le président Joe Biden de poursuivre les actes hostiles de ses prédécesseurs, ce qu'a aussitôt nié Washington.

Exister sur la scène internationale

Les États-Unis ne sont pas en mesure pour le moment de confirmer si le missile nord-coréen était hypersonique, ce qui constituerait une avancée technologique majeure, les missiles hypersoniques étant capables d'atteindre une vitesse au moins cinq fois supérieure à la vitesse du son.

Nous sommes en train d'évaluer et d'analyser les tirs , a détaillé le secrétaire d'État américain, pour comprendre exactement ce qu'ils ont fait, la technologie qu'ils ont utilisée .

Avec ce nouveau tir jeudi, Pyongyang cherche à bomber le torse et à exister sur la scène internationale , analyse le chercheur Ahn Chan-il, ancien transfuge nord-coréen.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a récemment réitéré ses appels à une déclaration formelle de la fin de la guerre de Corée – les hostilités ont cessé en 1953 avec un simple armistice plutôt qu'un traité de paix formel.

Avec ses tirs répétés, Pyongyang cherche à gagner du temps et essaye de tirer le meilleur parti possible à la fois de la proposition de Séoul de déclarer la fin de la guerre et de l'offre de Washington de parler sans condition préalable , assure Ahn Chan-il.

L'administration Biden a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était prête à reprendre les pourparlers sans condition préalable, alors que la Corée du Nord réclame la fin des sanctions radicales.