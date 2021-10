Une infirmière de liaison pour les communautés de Gesgapegiag et Listuguj

Le Centre de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie a profité de la Journée de vérité et de réconciliation pour annoncer l’embauche d’une infirmière de liaison en collaboration avec les communautés mi’kmak de Gesgapegiag et Listuguj.

Rattachée au centre de santé et services sociaux de Gesgapegiag, la nouvelle infirmière, Jessica Pepin, a été choisie par les deux communautés. Elle travaillera directement avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie et les centres de santé de Gesgapegiag et de Listuguj.

Elle sera le lien entre nos différents établissements et les organisations de santé des deux communautés , explique la présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Connie Jacques.

L'infirmière travaillera directement avec le CISSS de la Gaspésie et les centres de santé de Gesgapegiag et de Listuguj. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

L’infirmière de liaison va s’assurer que les transitions entre nos établissements et leur milieu soient fluides si, par exemple, la personne retourne dans son milieu ou transfère dans une maison pour aînés après un séjour à l’hôpital , ajoute Mme Jacques.

Elle aura trois bureaux, soit un à l’hôpital de Maria et un dans chaque communauté. S’il y a des services manquants, ce sera aussi son rôle de le signaler à la direction du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

L’infirmière sera aussi responsable de la mise en place du programme de sensibilisation à la culture mi’kmaw développé par les deux communautés.

Connie Jacques indique par ailleurs que la communauté de Gespeg ne fait pas partie de l’entente parce que les membres de la communauté fréquentent l’hôpital de Gaspé.