EN CONCERT - Les artistes de Nouvelle scène 2021 à voir et entendre

Les artistes émergents C'est ma cousine, Lunch Krew, Isabelle Mercier, Michel Clément, Thuy Nguyen et Nyenimana ont montré leurs couleurs lors de la compétition saskatchewanaise Nouvelle scène, en septembre dernier. Pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de les voir en spectacle, les voici, captés pour vous!

Un trio, un duo et quatre artistes solos, la diversité des styles et des formations était à l’honneur cette année pour cette cohorte 2021.

Avant de monter sur scène, les participants du templin musical Nouvelle scène produit par le Conseil culturel fransaskois ont suivi des formations en groupe et sur mesure, pose de voix, respiration, par exemple, visant à les accompagner dans le développement de leur carrière musicale.

Au sortir de ces formations suivies au cours des derniers mois, ils ont pu présenter leur spectacle devant un jury le 12 septembre dernier. L'événement a permis de sélectionner l'artiste qui représentera la Saskatchewan lors du Gala interprovincial Chant'Ouest qui se tiendra en 2022.

L’artiste Nyenimana a remporté le concours musical Nouvelle scène 2021 organisé en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Raphaële Frigon

C’est l’auteure-compositrice-interprète Nyenimana, originaire du Burundi, qui est sortie grande gagnante de la compétition, repartant avec son laissez-passer pour le Chant’Ouest ainsi qu’une bourse de 1000 $.

Le trio Lunch Krew et le duo C’est ma cousine ont aussi été récompensés pour leur performance.

Le spectacle d'une durée de 70 minutes est une production du Conseil culturel fransaskois.

Bonne écoute !

Les participants

C’est ma cousine

Le duo folk-bluegrass C'est ma cousine Photo : Cassidy Daskalchuk

Le duo néo-folk bilingue C’est ma cousine est composé d’Elizabeth Tkachuk et Sylvie Walker. Les deux amies s’inspirent de leurs expériences pour écrire ensemble des chansons qui parlent de cœurs brisés, de petits tracas du quotidien ou de l’expérience francophone en Saskatchewan.

Thuy Nguyen

La poétesse et interprète Thuy Nguyen Photo : Courtoisie

Poétesse polyglotte amoureuse de la langue française, l’artiste d’origine vietnamienne Thuy Nguyen est établie en Saskatchewan depuis 11 ans. Sensible à la cause humanitaire de la langue française, elle véhicule dans sa démarche le désir de valoriser la langue et la culture francophones chez le public multiculturel.

Lunch Krew

Le trio Lunch Krew Photo : Lunch Krew

Composée de trois jeunes connectés par la musique, U-Nico, LPB et Krum, la formation réginoise Lunch Krew propose un rap bilingue axé sur la culture en milieu minoritaire, les préoccupations de leur génération et les enjeux sociaux.

Nyenimana

L'autrice-compositrice-interprète Nyenimana Photo : Radio-Canada / Francis Marchildon

Nyenimana chante depuis l'âge de 12 ans. Elle a fait ses débuts dans une chorale, puis a lancé sa carrière solo deux ans plus tard. L’artiste originaire du Burundi dit avoir été séduite par la Saskatchewan à son arrivée en 2018. Elle se voit comme une artiste fransaskoise qui veut défendre la langue française, tout en célébrant ses origines burundaises.

Michel Clément

Le multi-instrumentiste Michel Clément Photo : Conseil culturel fransaskois

Le multi-instrumentiste Michel Clément auteur-compositeur-interprète propose un son rock pop avec une touche rétro. S’il a fait partie de quelques groupes dans le passé, c’est en tant qu’artiste solo qu’il se présente à Nouvelle scène.

Isabelle Mercier

L'autrice-compositrice-interprète Isabelle Mercie Photo : Vincent H. Turgeon

Autrice-compositrice-interprète, Isabelle Mercier fait sourire avec ses textes mêlant humour et petits drames de la vie. L'artiste qui dit vouloir aller à la rencontre des Fransaskois avec sa musique chérit la possibilité de faire cette musique en français.

Avec les informations du Conseil culturel fransaskois