Les sages-femmes moins vaccinées que les autres professionnels de la santé?

Selon des données de l'Institut national de la santé publique (INSPQ) es sages-femmes représentent le groupe de professionnels de la santé le moins vacciné parmi ceux qui seront soumis à la vaccination obligatoire, le 15 octobre prochain. En Estrie, la proportion de sages-femmes pleinement vaccinées est la deuxième plus faible dans la province.

Les chiffres de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec dévoilent que 73,7 % des sages-femmes de l'Estrie ont reçu une dose et 57,9 % sont pleinement vaccinées.

En comparaison, près de 80 % des sages-femmes sont pleinement vaccinées dans la région de la Capitale-Nationale, et 100 % de celles de Lanaudière.

Julie Pelletier, présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec, tempère toutefois ces données. Elle soutient que ces chiffres ne sont pas nécessairement représentatifs du taux de vaccination des sages-femmes en exercice.

Une proportion importante de nos membres qui ne sont pas dans le réseau - en congé de maladie, aux études, retraitées - sont représentées dans ces données de l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec , mais ce ne sont pas des sages-femmes dans les maisons de naissance.

Celles qui sont travailleuses de la santé, elles sont 180 [au Québec]. Selon les données de l'Ordre des sages-femmes du Québec, elles sont vaccinées à 90 %. Une citation de :Julie Pelletier, présidente de l'Ordre des sages-femmes du Québec

Par ailleurs, elle rappelle qu'en raison du faible nombre de sages-femmes dans une région, une ou deux personnes non vaccinées peut faire fortement varier un pourcentage.

Malgré tout, elle ne peut expliquer pourquoi le taux estrien semble plus faible que le reste de la province.

Les raisons sont vraiment multiples. Par contre, depuis le début de la crise, les sages-femmes s'impliquent et respectent rigoureusement les mesures de protection [...] Depuis l'annonce de la vaccination obligatoire, on travaille avec le ministère de la Santé et l' INSPQInstitut national de santé publique du Québec pour encourager davantage les personnes encore hésitantes à choisir la vaccination , affirme-t-elle.

En Estrie, 18 sages-femmes sont en exercice à Sherbrooke et Granby, et Julie Pelletier admet que l'Ordre est préoccupé par les potentielles ruptures de services que cette obligation-là peut occasionner, parce que les services d'obstétrique sont déjà fragiles . Cependant, elle assure que les maisons de naissance sont à pied d'oeuvre pour avoir un plan le 15 octobre.