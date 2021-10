Deux baleines prises au piège par la marée dans la rivière Ristigouche

L’équipe de pêche de la Gendarmerie royale Canada, des agents de la police de Listuguj et de Pêches et Océans Canada sécurisent actuellement le Chemin de Bordeaux qui longe la rivière Ristigouche pour être en mesure d’intervenir auprès des deux baleines.

Les agents demandent à la population de ne pas se présenter sur les lieux pour ne pas déconcentrer les équipes d’intervention et ne pas effrayer davantage les baleines.

Plus tôt jeudi matin, les deux mêmes mammifères marins ont été secourus dans le même secteur, au large de Listuguj. Les habitants de la communauté ont signalé la présence des deux espèces à la police vers 7 h 30 heure de l’Est.

Les deux baleines semblaient prises. L’une grouillait beaucoup, elle levait sa queue, mais la deuxième baleine ne bougeait plus , raconte René Limoges, un habitant de Listuguj.

Il était sur place pour suivre le sauvetage. Un membre de notre police a été dans l’eau avec deux autres membres de la communauté qui ont marché jusqu’aux deux baleines parce que la marée était basse. Les trois hommes ont poussé les baleines pour qu’elles arrivent à un endroit où l’eau est plus profonde .

Après cette première intervention, la police de Listuguj et Pêches et Océans Canada ont poursuivi toute la journée la surveillance des deux animaux. Ils s'assuraient qu’elles profitent de la marée haute et regagnent la mer. Malheureusement, elles ont emprunté la mauvaise direction et se sont retrouvées coincées de nouveau.

L'opération s'est poursuivie en soirée. Selon des témoins, les baleines avaient l'air mal en point.

Un texte de Perrine Bullant