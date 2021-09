Mises à pied prévues chez Alstom à La Pocatière

Elles s’expliquent par une baisse de l'activité de l'entreprise, notamment la fin du contrat Azur concernant le métro de Montréal.

Mercredi, le syndicat de l'usine avançait que de 45 à 50 postes étaient concernés.

Après discussion avec la direction, le président du syndicat, Claude Michaud, affirme que ce nombre a été revu à la baisse sans toutefois avoir plus de détails.

On est habitués, sauf que présentement on connaît le manque de main-d'œuvre aux alentours, rappelle-t-il. On a peur de perdre nos gens et qu'ils se relocalisent ailleurs.

Le président se dit certain que les employés vont être rappelés au début 2022. L’usine va avoir besoin de soudeurs et de machinistes et là, ils vont être réengagés , ajoute-t-il.

La direction d'Alstom confirme que les activités devraient reprendre au début de l'année prochaine avec des contrats pour les transports en commun des villes de Vancouver et Toronto.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs