Les premiers lecteurs de CO2 seront installés dans 12 écoles de la région

Promis pour la rentrée scolaire, les premiers lecteurs de CO2 seront bientôt livrés dans 239 écoles du Québec, selon ce qu’a rapporté lundi le Journal de Québec. Dix de ces établissements appartiennent au Centre de services scolaire du Lac-Abitibi et les deux autres, au Centre de services scolaire Harricana.

Les écoles retenues pour cette première vague d’installations ont été jugées prioritaires en raison de leurs concentrations plus élevées de CO2. C’est le cas du Pavillon de la Santé du Centre de formation professionnelle Harricana et du pavillon La Calypso de l’École secondaire d’Amos.

Le pavillon La Calypso de l'École secondaire d'Amos sera doté de lecteurs de CO2 au cours des prochaines semaines. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Le ministère [de l’Éducation] a ciblé ces deux écoles-là. Ils se sont basés sur les lectures qu’on avait faites quand on a pris les relevés l’hiver passé. Dans l’ensemble de nos écoles, nous autres, les résultats étaient acceptables partout. Il y en a certains qu’au niveau des taux, on était peut-être un peu plus élevés, mais on restait dans la barre d’acceptable , précise Francis Audet, directeur du Service des ressources matérielles au Centre de services scolaire Harricana.

Tous les locaux d’apprentissage

À terme, des lecteurs de CO2 seront installés dans tous les locaux d’apprentissage de toutes les écoles. Un type de lecteur sera utilisé pour les édifices avec ventilation naturelle (portes et fenêtres) et un autre sera utilisé pour les établissements avec un système mécanique de ventilation. À l’Harricana, 80% des appareils seront pour des bâtiments à ventilation naturelle.

Au total, on a à peu près 400 lecteurs à installer, donc c’est sûr que ça va se poursuivre jusqu’à quelque part durant l’hiver. Il y en a une partie qu’on va être capable d’installer à l’interne et il y en a une partie qu’on va sûrement donner à contrat. Entre autres, tout ce qui est relié aux systèmes de contrôle pour les écoles ventilées mécaniquement. Il y a là un niveau de complexité quand même un petit peu plus élevé , fait valoir Francis Audet.

Taux en temps réel

Les lecteurs permettront de suivre en temps réel les taux de CO2. Les classes devront être ventilées quand le seuil maximal acceptable, actuellement établi à 1500 particules par million, sera dépassé. Pour Yvan Dallaire, président du Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (SEUAT), cette première livraison est une bonne nouvelle, bien qu’elle arrive avec plus d’un mois de retard.

La bonne nouvelle, c’est qu’il y a quand même des milieux qui ont été identifiés comme problématiques. Nous, ça faisait longtemps qu’on le disait. Vous comprendrez que notre priorité, c’est la sécurité de tout le monde dans l’école, les enseignants comme les étudiants, et tout le personnel aussi. Maintenant, le fait qu’au moins on va installer des détecteurs de CO2 dans les établissements identifiés comme problématiques, c’est déjà rassurant , affirme Yvan Dallaire.

Bien que ces lecteurs soient d’abord installés afin de réduire les risques de transmission liés à la COVID-19, Yvan Dallaire croit qu’ils seront aussi bénéfiques à long terme.

On avait déjà des milieux qu’on jugeait problématiques, parce que les enseignants se plaignaient de la qualité de l’air. On s’attend à ce que cela puisse nous amener à une meilleure approche de prévention et de la qualité de l’air en général , souhaite le président du SEUAT.

Le Centre de services de scolaire du Lac-Abitibi n’a pas répondu à nos demandes d’entrevue.