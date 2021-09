À 100 ans, Raoul Perron conduit toujours et se rend au bureau

C'est mon 84e permis de conduire, s’est réjoui Raoul Perron au micro de Radio-Canada. C'est une grande bénédiction pour moi!

Depuis sa fondation au milieu des années 60, l’entreprise Perron auto Ford à Chicoutimi a été dirigée par Raoul Perron, puis par son fils André et son petit-fils Dany. Ceux-ci lui ont gardé un bureau dans le commerce, où le titre de président-fondateur est affiché près de la porte.

Raoul Perron demeure actif même s'il a atteint l'âge vénérable de 100 ans. Photo : Radio-Canada / Julie Bergeron

Il n’a jamais été question d'enlever le bureau de mon grand-père. Quand on a fait des rénovations, ça a été une question parce qu'on voulait réaménager. Il était hors de question que son bureau soit déplacé ou qu'il n'y ait pas une fenêtre pour voir dehors, explique Dany Perron avec reconnaissance pour son grand-père. La première personne qui m'a montré comment laver et surtout essuyer une auto, c'est mon grand-père à la maison chez lui et ça je m'en rappelle. Lui nous a montré et en retour, si nous on peut l'aider à continuer, bien c'est le but.

Je ne fais rien! C'est mon plaisir de venir. Une citation de :Raoul Perron

Je vais venir tant que je vais être capable de venir, affirme Raoul Perron qui se sent chez lui dans le commerce. Pour moi c'est un médicament, ça m'aide à vivre de venir ici. J'arrive et : "Bonjour M. Perron, ça me fait plaisir de vous voir!" Il m'arrive des clients qui ont acheté de la Côte-de-Réserve, les enfants de ces personnes-là, arrivent ici et me connaissent.

S’il a passé l’âge officiel de la retraite depuis longtemps, il arrive encore à Raoul Perron de montrer aux plus jeunes qu’il peut leur être utile. Mon cerveau travaille, dit-il. Le travail que je fais, c'est donner du positif à mon monde!

D'après le reportage de Catherine Paradis