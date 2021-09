Des excuses aux actes, les Premières Nations demandent l’aide des alliés

La cheffe nationale à l'Assemblée des Premières Nations (APN), RoseAnne Archibald, exhorte les Allochtones à faire pression auprès d’Ottawa et de l'Église pour respecter les 94 appels à l’action  (Nouvelle fenêtre) de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada (CVR).

Je demande à tous les alliés de se tenir à nos côtés [...] pas seulement aujourd’hui, parce que c’est la journée de la vérité et de la réconciliation, mais tous les jours de l’année , soutient-elle.

Les Premières Nations n’accepteront plus les excuses vides d’Ottawa et de l’Église sur le passé des pensionnats, affirme la cheffe Archibald, depuis une cérémonie de commémoration de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc, à Kamloops en Colombie-Britannique.

Elle exhorte les Canadiens à contacter leurs élus politiques pour leur demander des redditions de compte sur les engagements du gouvernement.

L’avocat autochtone Don Worme, impliqué dans la CVRCommission de vérité et réconciliation du Canada , les incite également à faire pression auprès de leurs représentants religieux.

Nous voulons tous guérir. Nos survivants veulent guérir. Tous les Canadiens non autochtones veulent guérir. Une citation de :RoseAnne Archibald, cheffe nationale, Assemblée des Premières Nations

La réconciliation ne pourra aboutir que si des actions concrètes et des changements de comportements ont lieu, soutient la cheffe RoseAnne Archibald.

Avant la réconciliation, la vérité

Les Premières Nations attendent qu’Ottawa et l’Église rendent publics tous les documents et archives utiles à l’identification des sépultures non marquées, a martelé la cheffe Rosanne Casimir de la Première Nation Tk'emlúps te Secwépemc, à l'occasion de la première journée nationale de vérité et de réconciliation.

Ces registres sont essentiels pour identifier les possibles restes de plus de 200 enfants retrouvés sur le site d’un ancien pensionnat à Kamloops plus tôt cette année. La réconciliation demande de la vérité et la transparence , souligne la cheffe Casimir.

Le Canada compte 139 établissements reconnus par le gouvernement fédéral comme ayant appartenu au système de pensionnats. Photo : Reuters / Jennifer Gauthier

Ces documents ont été promis à plusieurs reprises par Ottawa et l’Église, renchérit l’avocat autochtone Don Worme.

Dans les prochaines semaines et mois, on saura vraiment si ces promesses sont juste des promesses ou si, dans les faits, on est vraiment dans la réconciliation. Une citation de :Don Worme, avocat autochtone

Cette semaine, les évêques du Canada se sont par ailleurs engagés à verser 30 millions de dollars pour favoriser le processus de guérison et de réconciliation, après avoir présenté des excuses officielles aux victimes des pensionnats pour Autochtones.

Ces excuses ont eu un sens déstabilisant de déjà vu , pour la cheffe Casimir, qui souhaite voir l'Église passer de la parole aux actes.

Les pensionnats ne sont pas de l'histoire ancienne

La cheffe RoseAnne Archibald voit d’un bon oeil les fonds promis, mais demande l'assurance qu'ils seront centrés sur les survivants et gérés par des personnes autochtones. Chaque dollar doit aller directement dans des initiatives de guérison des survivants et le traumatisme intergénérationnel , affirme-t-elle.

L'impact des pensionnats pour Autochtones est toujours bien présent, rappelle-t-elle. Toutes les Premières Nations vivent avec un traumatisme intergénérationnel, à cause de ce que leurs parents ou grands-parents ont vécu dans ces établissements, souligne la cheffe Archibald.

Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Après la fermeture de ces institutions de génocide, les survivants et des milliers de familles ont continué à souffrir.

On est tous des survivants et on fait tous notre mieux pour aller de l’avant avec dignité. Une citation de :RoseAnne Archibald, cheffe nationale, Assemblée des Premières Nations

Les fouilles se poursuivent sur le site de l’ancien pensionnat pour Autochtone de Kamloops, mais elles sont encore loin d'être terminées, a par ailleurs rappelé la cheffe Rosanne Casimir. En juillet, moins d’un hectare du terrain, sur un total d'environ 66, avait été examiné à l’aide de radar pénétrant.

Avec des informations de la Presse canadienne