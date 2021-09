La Société des transports de Rimouski manque de gestionnaires

Depuis des mois, la Société n'a plus de directeur. Celui-ci est parti officiellement en mai dernier, mais était déjà en congé maladie depuis janvier 2021. De plus, trois des sept postes de travail sont actuellement vacants, dont un qui l'est depuis presque deux ans.

S'ajoute à cela le départ du président du conseil d'administration, Marc Saint-Laurent, en avril dernier.

Les nouveaux autobus, qui devaient arriver en septembre, n'ont pas encore été livrés en raison d'un manque de pièces. La STRSociété des Transports de Rimouski ne sait pas quand elle recevra ces véhicules. Ce faisant, il y a rupture de service, sur le circuit 11, jeudi et vendredi.

Pendant ce temps, sur le site Internet de la Société, l'onglet Trouve ton Citébus ne fonctionne pas à ce moment-ci. Finalement, les nouveaux circuits qui devaient être définis à la suite des consultations populaires menées il y a plusieurs mois ne seront pas réalisés avant un an, soit avant l'automne 2022.

Malgré tout, la direction de la STRSociété des Transports de Rimouski affirme que les services directs aux usagers ne sont pas touchés.

C'est le conseil d'administration qui vient pallier le manque d'employés , affirme le président de la STRSociété des transports de Rimouski et conseiller municipal du district de Sacré-Cœur, Sébastien Bolduc.

Cela dit, on va relancer un processus d'embauche au cours des prochaines semaines. Évidemment, c'est une situation qui ajoute beaucoup de travail au conseil d'administration en ce moment. Une citation de :Sébastien Bolduc, président de la STR

On s'organise du mieux qu'on peut. Pour les circuits, ce sont des consultants qui nous aident. Il y a des dossiers qui avancent peut-être moins vite que si nous avions une équipe complète , admet M. Bolduc.

Michel Dubé est d'avis qu'il y a bel et bien des manquements aux services offerts par la STR. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Des manquements dans les services

Si la STRSociété des Transports de Rimouski croit que les services aux usagers n'ont pas été affectés, tous ne sont pas de cet avis.

Michel Dubé, bien connu pour son travail auprès d'Action populaire Rimouski-Neigette, était le commissaire des consultations publiques récentes sur le transport en commun à Rimouski. À en croire ses paroles, on lui rapporte plusieurs manquements aux services. Toutefois, il ne veut pas critiquer la Société ou la Ville.

La pandémie a imposé un lourd fardeau à toutes les organisations et la priorité reste l'amélioration des services , affirme M. Dubé.

Je ne veux pas lancer la pierre à qui que ce soit. Je pense qu'il s'agit d'un problème structurel. Mais oui, on me rapporte des manquements. Une citation de :Michel Dubé

M. Dubé est d'avis que des changements en profondeur pour la Société sont nécessaires. C'est beau, des nouveaux trajets, mais il y a un problème au niveau du gouvernement du Québec. Je revendique qu'on revoit tout le système d'octroi des subventions pour le transport collectif , tranche-t-il.

Avec la politique actuelle, comme on est une ville de moins de 100 000 habitants, on ne réussira pas à offrir un service de qualité, à la hauteur des attentes de tout le monde , ajoute M. Dubé.