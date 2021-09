Le maire de Winnipeg veut punir les commerces accumulant les amendes sanitaires

Il a d’ailleurs écrit à la ministre de la Santé du Manitoba, Audrey Gordon, afin de demander à la province d’agir.

Je crois qu’une telle mesure serait une preuve de respect vis-à-vis des citoyens et des entreprises qui collaborent pour protéger la santé et la sécurité de leurs employés et de leurs concitoyens , explique M. Bowman.

La province, de son côté, n’a pas précisé si elle comptait renforcer les règles envers les contrevenants.

Entre le 20 et le 26 septembre dernier, 16 contraventions ont été remises à des entreprises ne respectant pas les règles sanitaires.

Dix de ces amendes ont été remises à trois commerces winnipégois : les restaurants Monstrosity Burger et Chaise Café & Lounge ainsi que le centre d’entraînement Morfit Training Centre.

Depuis la fin du mois d’août, le masque est obligatoire dans tous les lieux intérieurs publics du Manitoba.

Une preuve de vaccination est également demandée pour certaines activités telles que manger dans un restaurant ou aller au cinéma.

Depuis avril 2020, 2167 contraventions ont été remises en lien avec les règles sanitaires, pour un total de 3,1 millions de dollars d’amende.

Avec les informations de Darren Bernhardt