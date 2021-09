Québec met sur pied un programme de mentorat pour les 16 -21 ans de la DPJ

Le gouvernement du Québec investira 1 million de dollars par année jusqu’en 2024 pour aider entre 430 et 530 jeunes qui sont soumis à la Loi sur la protection de la jeunesse ou à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Ces jeunes seront jumelés à des mentors bénévoles pour réaliser des activités d’une demi-journée, deux fois par mois.

Ces mentors accompagneront les jeunes dans leur transition vers la vie adulte. Les services offerts aux jeunes hébergés sous la responsabilité de la DPJDirection de la protection de la jeunesse se terminent lorsqu’ils atteignent l’âge de 18 ans.

Or, ils ont des besoins réels, notamment en ce qui a trait à la recherche d’un emploi, d'un logement et à la gestion d'un budget. Les jeunes de la DPJDirection de la protection de la jeunesse ont souvent un faible soutien de leur milieu familial. Ils ont peu de ressources et traînent parfois un bagage difficile.

C’est l’organisme Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal qui aura la tâche de former les mentors bénévoles et de superviser les jumelages avec les jeunes, pour que ceux-ci puissent avoir des relations stables pour un minimum de trois ans.

Il s’agit d’un projet pilote de trois ans et, s’il débute dans le Grand Montréal, le programme sera sans doute offert dans l’ensemble du Québec, grâce à la participation des douze organismes Grands Frères Grandes Soeurs de la province.

Nous nous attendons à constater des progrès de développement chez les jeunes, principalement l’amélioration des compétences socioémotionnelles et des fonctions exécutives , a déclaré Maxime Bergeron Laurencelle de la Direction générale de Grands Frères Grandes Soeurs du Grand Montréal.

Le programme est le fruit du travail conjoint entre Grands Frères Grandes Soeurs et la direction du programme jeunesse du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, et fait suite à une recommandation de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, présidée par Régine Laurent.

En mai, le ministre Carmant avait proposé de prolonger de 18 à 25 ans l'âge auquel les jeunes Québécois pris en charge par la Direction de la protection de la jeunesse peuvent recevoir certains services.