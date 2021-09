Serge Simard propose de construire une aluminerie indépendante de Rio Tinto

Candidat à la mairie de Saguenay, Serge Simard veut changer le rapport de force entre la population et Rio Tinto. Pour ce faire, il propose de construire une nouvelle aluminerie à la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse, dans l'arrondissement de La Baie.

Serge Simard précise qu'Hydro-Québec était prêt à fournir 550 mégawatts d'énergie au projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel de GNL Québec sur ce site qui dispose aussi d'un port de mer. L'ancien ministre libéral suggère qu'Investissement Québec s'implique dans le projet pour trouver un fabricant d'aluminium intéressé à investir.

Cette usine-là, ça va nous permettre de ne pas toujours être pris à négocier avec Rio Tinto et que l'entreprise ait les deux bouts du bâton parce que nous on pourrait avoir une autre entreprise, chez nous, qui nous permettrait encore une fois de faire de l'aluminium et je pense qu'on a tout pour réussir , a-t-il affirmé en entrevue jeudi après-midi.

À l'intérieur de son communiqué, l'ancien conseiller municipal à Saguenay a prétendu que des précédents existent au Québec. C’est de cette manière que l’on a initié la réalisation de l’aluminerie de Bécancour par la Société générale de financement (ndlr : fusionnée à Investissement Québec en 2010) qui s’est associée financièrement à Pechiney en 1986 pour construire une aluminerie. La même approche a été utilisée à Sept-Îles, en 1992, pour réaliser l’aluminerie Alouette , a-t-il illustré.

Serge Simard ajoute que si Rio Tinto n'investit pas dans une usine de remplacement à Arvida, l'équivalent d'énergie non utilisée devrait être retourné à Hydro-Québec. Les profits de cette vente d'électricité pourraient garnir un fonds de diversification économique.

Pas une mauvaise idée, dit Jean-Marc Crevier

L'initiative de Serge Simard a été saluée par le conseiller municipal sortant dans le district #6, Jean-Marc Crevier. Sans se prononcer sur la faisabilité du projet, il appuie surtout l'idée de réserver l'énergie qui était disponible pour GNL Québec pour attirer d'autres projets industriels..

L'idée n'est pas mauvaise. [...] Tous ceux qui se présentent à la mairie à l'heure actuelle devraient mettre une pression supplémentaire sur le gouvernement du Québec pour dire à Hydro-Québec de continuer leur investissement pour amener de l'électricité là, parce qu'on ne l'a pas à l'heure actuelle , a-t-il mentionné par rapport à la zone industrialo-portuaire de Grande-Anse.

Le conseiller municipal Jean-Marc Crevier Photo : Radio-Canada

Plus tôt cette année, l'ancien syndicaliste avait même proposé de nationaliser les barrages de Rio Tinto, hérités de la compagnie Alcan qui avait pu conserver ses privilèges d'allocation hydraulique lors de la création d'Hydro-Québec dans les années 60.

Jean-Marc Crevier n'appuie officiellement aucun candidat dans la course à la mairie.

Pas de surplus, selon le MELCC

Rappelons qu'au lendemain du refus par Québec cet été du projet d'usine de liquéfaction de gaz naturel, un rapport du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) avait statué que l’octroi d’un bloc énergétique de 550 mégawatts par Hydro-Québec pour alimenter l’usine de GNL Québec aurait compromis la réalisation de projets plus verts. Le rapport ajoutait qu'au moment de la mise en marche de l'usine, Hydro-Québec ne serait plus en situation de surplus d’électricité.

Des groupes environnementalistes, dont Greenpeace Canada, Nature Québec et la Coalition Fjord, avaient également calculé que le bloc d'électricité fourni à GNL Québec aurait causé une augmentation de la facture d'électricité pour tous les Québécois, car Hydro-Québec aurait dû payer plus cher pour se doter de nouvelles capacités de production.