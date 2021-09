Les chasseurs invités à fournir un échantillon de dents de leur orignal

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs invite les chasseurs de la zone 13, située en Abitibi-Témiscamingue, à participer à une opération de prélèvements de dents sur les orignaux abattus cette année.

Tous les orignaux adultes âgés de plus d'un an et demi sont visés par l'initiative.

La démarche a pour objectif de dresser un portrait juste de la population d'orignaux sur le territoire et ainsi définir les modalités de chasse applicables dans la zone dans le futur.

Caroline Trudeau, biologiste au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, explique qu’une analyse des dents permet de déterminer l’âge des bêtes abattues.

Si on regarde l’âge moyen des bêtes, ça nous indique si la pression de chasse est élevée. Si on a une population qui n’est pas du tout chassée, il y a des individus qui vont vivre quand même assez vieux. Par contre, dans une population exploitée, l’âge moyen va être réduit. Si la population est surexploitée, la population va être vraiment très jeune, car les individus n’ont pas le temps de vieillir , explique Caroline Trudeau.

Les chasseurs souhaitant collaborer à la collecte de dents doivent enregistrer leur gibier à la station d'enregistrement de Rouyn-Noranda, située chez Moto sport du Cuivre, ou à celle de Témiscaming, au magasin Pronature.

En Abitibi-Témiscamingue, la chasse à l'arc est ouverte depuis le 18 septembre, alors que la chasse à l'arme à feu commence le 9 octobre prochain.