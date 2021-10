Casino d’Orillia : les Autochtones ont bien été lésés selon la Cour d’appel de l’Ontario

Le gouvernement de l'Ontario et sa Société des loteries et des jeux ont violé un accord historique conclu en 2008 avec 132 Premières Nations sur le partage des revenus de casinos, selon la Cour d'appel de la province. Dans une décision qu'elle a rendue plus tôt ce mois-ci, la Cour d'appel confirme le jugement de deux tribunaux inférieurs.

Depuis 13 ans, la Société OLG doit en principe remettre 1,7 % de ses revenus issus des paris et des services qui y sont associés aux Autochtones de l'Ontario rassemblés au sein du regroupement Ontario First Limited Society of Nations.

L'entente entre la province et l'organisation, qui a été signée pour une durée de 25 ans, prévoit qu'OLG partage avec les Autochtones trois types de revenus : les gains des paris du casino Rama, mais aussi la valeur des biens et services qui y sont vendus aux parieurs et les revenus qui ne proviennent pas du jeu, comme les frais d'hôtel et les consommations d'alcool.

La Société des loteries et des jeux de l'Ontario, dont le siège social est à Sault-Sainte-Marie, supervise notamment les casinos que possèdent les Autochtones dans la province. Photo : CBC/Erik White

L'entente de 2008 doit en outre garantir qu'un siège au conseil d'administration d'OLG soit pourvu par un membre des Premières Nations.

En vertu de l'accord, l'organisation s'engage à dépenser ces portions de revenus dans la promotion de l'éducation, de la santé, de la culture et du développement économique dans les communautés autochtones de l'Ontario.

Processus de modernisation

En 2012, OLGSociété des loteries et des jeux de l'Ontario a annoncé qu'elle comptait privatiser le casino d'Orillia, qui était déjà ouvert depuis 16 ans. Le processus connaîtra au début quelques ratés. Un premier accord sera néanmoins paraphé avec une compagnie privée en 2016.

Selon des documents de cour dont Radio-Canada a obtenu copie, la Société des loteries et des jeux n'a pas averti le regroupement qu'elle s'était entendue dans le processus de privatisation pour abandonner au privé les revenus qui ne proviendraient pas des paris.

Le secteur privé était donc devenu responsable des activités qui ne touchent pas au jeu tout en assumant les risques, en échange de quoi il conserverait 100 % des profits.

Cette entente de sous-traitance n'a toutefois pas été divulguée, si bien que les Autochtones n'ont jamais touché un sou des deux sources de revenus dont OLGSociété des loteries et des jeux de l'Ontario s'était départie.

On peut lire dans les documents qu' OLGSociété des loteries et des jeux de l'Ontario s'attendait à l'époque à ce que les revenus du jeu soient bien supérieurs après la privatisation que les deux autres sources de profits.

Arbitrage et appels subséquents

L'organisation a par la suite saisi un tribunal d'arbitrage en 2017, parce qu'elle soutenait que le gouvernement et OLG avaient négocié, derrière des portes closes, une entente avec une tierce partie pour lui verser une part de 1,7 % des revenus non liés au jeu plutôt que de la remettre aux Autochtones.

Le tribunal administratif avait donné raison à l'organisation, ce qui avait forcé le gouvernement et OLG à interjeter appel devant la Cour supérieure de l'Ontario, mais sans succès.

Le processus d'arbitrage avait par ailleurs permis de corriger l'erreur commise au conseil d'administration d'OLG, si bien qu'un Autochtone y siège maintenant depuis 2015.

La Cour d'appel de l'Ontario avait entendu l'appel d'OLG et du gouvernement les 9 et 10 juin 2021 à Toronto. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Nadeau

Dans sa décision, la Cour d'appel de la province confirme la décision des deux instances inférieures, qui avaient déjà statué que le gouvernement et OLG avaient bel et bien enfreint l'accord de 2008.

Elle explique que les deux tribunaux avaient démontré qu'OLG savait que sa décision d'exclure les deux sources de revenus autres que le jeu pourrait engendrer moins d'argent après la privatisation, mais elle s'était gardée de révéler l'information à son partenaire autochtone.

À en croire les documents, le consortium n'en a été averti qu'en juin 2016.

La Cour d'appel rappelle que les Autochtones ont été tenus à l'écart, parce qu'ils n'avaient aucun représentant au conseil d'administration d'OLG avant 2015 et que cette omission constituait bien une autre violation de l'entente.

Elle conclut que les deux tribunaux inférieurs n'ont par ailleurs pas mal interprété les termes de l'accord de 2008, comme le laissaient entendre le gouvernement et OLG.

Compensations financières

La Cour d'appel ordonne au gouvernement et à OLG de rembourser l'équivalent de 1,7 % des revenus connexes que leurs sous-traitants du privé ont engrangés depuis la privatisation de 2016, même si la société n'en a jamais vu la couleur.

Le plus haut tribunal de l'Ontario ne précise toutefois pas le montant d'une telle somme, mais celle-ci pourrait bien atteindre plus de 100 millions de dollars.

On estime que les Premières Nations de l'Ontario reçoivent bon an mal an 150 millions de dollars par année en vertu de l'entente de 2008 sur le partage des revenus issus du jeu seulement.

OLG et le gouvernement n'ont pas répondu à nos demandes de réaction en raison du jour férié du 30 septembre, mais la province a 60 jours pour interjeter appel de la décision de la Cour d'appel.