Le passeport vaccinal est imposé à l’Assemblée nationale

La Coalition avenir Québec (CAQ) et le Parti libéral (PLQ) ont finalement imposé leurs vues : le passeport vaccinal sera obligatoire à l'Assemblée nationale.

Le Parti québécois (PQ) et Québec solidaire (QS) s'y opposaient parce que la santé publique ne le recommandait pas. Jeudi en fin de journée, le Bureau de l'Assemblée nationale a tranché.

Dans cette instance, qui gère le Parlement, les représentants de la CAQ et du PLQ, majoritaires, ont voté en faveur de l'imposition de cette mesure, à 9 contre 2 représentants des autres oppositions.

C'est important que le Parlement donne l'exemple, a exprimé le whip en chef du gouvernement, Éric Lefebvre. On est déçu de la position de Québec solidaire et du Parti québécois, et nous les laisserons expliquer pourquoi ils sont à ce point réfractaires envers une telle mesure.

Sur la base épidémiologique, je n'ai pas d'indices qui permettent de recommander l'imposition du passeport vaccinal à l'Assemblée, avait pourtant dit le directeur national de santé publique, Horacio Arruda, plus tôt en après-midi.

En conférence de presse aux côtés du ministre de la Santé, Christian Dubé, M. Arruda a dit qu'il n'a pas été consulté sur cet enjeu, mais il a ajouté qu'on peut l'imposer pour des raisons d'exemplarité , selon lui.

Je ne suis pas en train de dire que c'est inadéquat , a-t-il commenté.

M. Dubé, lui, a attaqué les partis qui sont réticents à l'imposition du passeport vaccinal dans l'enceinte de l'Assemblée.

Je ne comprends pas que les parlementaires ne veulent pas donner l'exemple aux Québécois, je pense que c'est beaucoup plus une décision politique qu'une décision de santé publique. Une citation de :Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé

Rappelons que, depuis le début de la pandémie, il n'y a eu aucune éclosion au parlement, en raison des mesures strictes imposées par les autorités.

Nourrir la suspicion, selon le chef du PQ

En conférence de presse jeudi matin, le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon a soutenu pour sa part qu'il faut s'en tenir aux avis de la santé publique et ne pas politiser cet enjeu.

Selon lui, imposer un passeport vaccinal à l'Assemblée contribue à nourrir la suspicion de beaucoup de citoyens qui sont déjà en colère contre les élus.

Il a rappelé que le passeport vaccinal est exigé pour des activités non essentielles, tandis que la démocratie parlementaire, selon lui, est essentielle.

Quant au chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, il a soutenu que l'Assemblée nationale a un devoir d'exemplarité et cette exemplarité consiste d'abord à se conformer aux avis de la santé publique.

Comme la santé publique ne recommande pas le passeport à l'Assemblée, il faut se plier à cette recommandation, a-t-il argué.