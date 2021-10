L’ACFA régionale d’Edmonton fait face à de graves difficultés financières

Ce déficit accumulé apportera un défi de liquidité à l'organisme.

Le gouffre financier dans lequel est plongé la régionale d'Edmonton a suscité l’inquiétude de ses membres, dont certains n’ont pas hésité à mettre en doute la viabilité de l’organisme.

Je suis d’accord, la pente que nous devons remonter est très raide , a affirmé le président de l' ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d'Edmonton, Alain Bertrand.

Importantes pertes de revenus

Pour l’année 2020, la régionale a enregistré des pertes d’exploitation d’un peu plus de 61 000 $. Ces dernières ont cependant été amoindries grâce à une subvention fédérale d’environ 13 000 $.

Ces importantes pertes s’expliquent d’abord par la chute de 26 % des revenus de l’organisme, en grande partie engendrée par la pandémie.

Les revenus liés à la vente de billets de spectacles et aux inscriptions à diverses activités ont quant à eux diminué d’environ 70 % par rapport à l’année 2019.

De plus, en raison de la pandémie, L’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d'Edmonton n’a pas pu compter sur les revenus liés aux casinos.

Du côté des événements, le festival Edmonton Chante 2020 accuse un déficit de 31 336 $. Cela s’explique en partie par le fait que l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton n’a pas soumis sa demande de subvention auprès de l’Alberta Foundation for the Arts avant la date butoir. L’organisme n’a donc pas reçu les quelque 25 000 $ demandés et qui avaient été inclus dans le budget du festival.

Le Camp soleil et le Camp Lusson accusent quant à eux un déficit de 40 471 $.

Les camps n’ont pas pu accueillir d’enfants pendant l’été 2020 en raison de la pandémie alors que l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton venait de faire d’importants investissements financiers pour moderniser leurs infrastructures.

Il n’est pas certain que la régionale puisse continuer sa programmation telle qu'on la connaît. Elle doit se doter d’un plan pour absorber ce déficit accumulé , a conclu Pierre Bergeron de la firme comptable Bergeron & Co, lors de l’assemblée générale.

Départ de la directrice générale et occasions ratées

Le président Alain Bertrand explique également cette débâcle financière par le fait que l’organisme a perdu sa directrice générale, Magalie Bergeron, à l’été 2020.

Ça a eu un énorme impact , dit-il.

Alain Bertrand précise que l’organisme a dû continuer de payer son salaire jusqu’au mois de décembre puisqu’elle était en congé de maladie, ce qui a retardé le processus d’embauche d’un nouveau directeur général.

Ce que ça nous a coûté, c’est la subvention de l’Alberta Foundation for the Arts. Nous avons aussi été en retard pour la soumission de différents rapports à nos bailleurs de fonds. Nous avons aussi raté la possibilité d’avoir une aide fédérale dans le cadre de la COVID. Nous avons reçu un paiement et nous aurions pu en recevoir d’autres, mais les demandes n’ont pas été soumises , explique-t-il.

Redressement financier

Selon le comptable Pierre Bergeron, l’année 2021 s’annonce mieux que la précédente. Il précise cependant qu’éponger un déficit accumulé de près de 160 000 $ est une tâche colossale qui peut prendre de 10 à 15 ans.

Ce n’est pas facile pour un organisme à but non lucratif de générer des surplus , fait-il remarquer.

L’Association doit se doter d’une stratégie. Est-ce que ça va être à travers sa programmation, des liquidations d’actifs, la sollicitation de gens généreux? Il y a beaucoup de questions en l’air et c’est un moment critique , soutient-il.

En juin, un comité financier a été mis sur pied pour tenter de redresser la situation financière de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton.

Alain Bertrand explique que depuis le 31 décembre 2020, l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale d’Edmonton a généré un peu de revenus, notamment environ 9000 $ grâce au Camp soleil.

Nous avons vendu la voiture de [l’ACFA] régionale pour 11 000 $. Nous avons le 10 000 $ des programmes fédéraux. [...] Quand on parle d’un déficit de 158 000$ et que nous avons peut-être maintenant 35 à 39 000$, la pente est toujours raide , admet-il.

Il ajoute que l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta régionale devra travailler fort au cours de la prochaine année pour trouver d’autres sources de financement et augmenter ses revenus autogénérés.

De son côté, le vice-président de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta provinciale, Pierre Asselin, a qualifié la situation d’inquiétante et d’irresponsable .