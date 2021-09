Mort de Rodney Levi : plaidoyer pour plus de ressources en santé mentale

Steven Ward a témoigné, jeudi à Miramichi, dans le cadre de l’enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi.

Cet intervenant en toxicomanie, spécialisé dans les interventions auprès des personnes autochtones, connaissait bien la victime.

C’était comme l’un de mes frères. On a grandi ensemble. On pêchait, on jouait au baseball , a-t-il raconté.

Les deux amis d’enfance avaient gardé contact et se côtoyaient régulièrement en sein de la communauté.

Il venait me voir et on jasait. On avait vécu des expériences similaires. Il m’a dit qu’il voulait de l’aide. Mais il n’a pas pu avoir d’aide.

Il lui a d’ailleurs parlé longuement, le 12 juin 2020, le jour de sa mort. En début de soirée, Rodney Levi a été abattu par un membre de Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) lors d’un barbecue organisé à l’extérieur d’une résidence privée.

Steven Ward parle avec les médias à l'extérieur de la salle où se déroule l'enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi, le 30 septembre 2021 à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Selon Steven Ward, Rodney Levi avait des problèmes de toxicomanie, il en était conscient et il voulait de l’aide.

Il avait tenté d’obtenir des soins psychiatriques dans la région, sans succès.

On l’a viré de bord à l’aile psychiatrique. Le centre de traitement [de Mepetenagiag] n’était pas ouvert à cause de la COVID. À cause du manque de financement, il n’y avait rien dans notre communauté pour aider les personnes en situation de crise , a-t-il dit aux journalistes après son témoignage.

Selon lui, le cas de Rodney Levi n’était pas — et n’est toujours pas isolé. Il a affirmé que de nombreux autres Autochtones de Metepenagiag peinent à obtenir les soins en santé mentale et en toxicomanie dont ils ont besoin.

On n’a pas les ressources dans la communauté. Et quand les Autochtones vont à l’hôpital, ils ne se sentent pas à leur place. Le personnel ne nous comprend pas. On est un peuple brisé, on est blessés. Une citation de :Steven Ward, lors de son témoignage

Steven Ward croit que les gouvernements devraient investir les fonds nécessaires pour que les membres de la communauté de Metepenagiag n’aient pas à vivre ce qu’a vécu Rodney Levi.

Ce serait bien d’avoir beaucoup plus de soutien que ce que l’on a tout de suite , a-t-il dit.

La vidéo de la mort de Rodney Levi montrée à l'enquête

Jeudi à Miramichi, d’autres témoins ont participé à l’enquête du coroner sur la mort de Rodney Levi, dont l’urgentologue qui a tenté de le réanimer à son arrivée à l’hôpital.

Des témoins de la tragédie ont aussi raconté ce qu’ils ont vu ce jour-là. Une vidéo des événements — dans laquelle on voit un policier abattre Rodney Levi — a été projetée.

Les proches de Rodney Levi et les membres du public avaient été avisés du contenu de la vidéo.

Lors de sa diffusion, des proches de la victime sont sorties de la salle d’audience en pleurs.

L’enquête du coroner fait relâche, vendredi, en raison du Jour du traité. Cette journée vise à souligner les traités signés entre la Couronne britannique et les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse.

L’enquête se poursuivra lundi et devrait se terminer le 7 octobre.