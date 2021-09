Allègements : le Centre Vidéotron rêve déjà à une année 2022 record

La levée prochaine des limites de spectateurs imposées aux salles de concert et aux amphithéâtres sportifs va permettre à la ville de Québec de redevenir une destination de choix pour les grands spectacles internationaux, croit le Groupe Sports et divertissement de Québecor. Le gestionnaire du Centre Vidéotron croit même que le feu vert donné par la santé publique pourrait paver la voie à une année record, et ce, dès l’an prochain.