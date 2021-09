Trois nouveaux cas de COVID-19 signalés jeudi à l’Île-du-Prince-Édouard

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a signalé jeudi la découverte de trois nouveaux cas de COVID-19 depuis sa dernière mise à jour sur la pandémie, deux jours plus tôt.

Un de ces nouveaux cas est lié à un déplacement hors du Canada atlantique et les deux autres font l’objet d’une enquête des autorités de santé publique pour en déterminer l’origine.

On dénombrait jeudi 9 cas actifs de COVID-19 dans la province, mais aucune hospitalisation causée par le virus.

Selon les plus récentes données partagées le 25 septembre, plus de 86 % des résidents de l’Île-du-Prince-Édouard admissibles à un vaccin contre la COVID-19 ont reçu les deux doses recommandées. Plus de 93 % ont reçu au moins une dose.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux personnes de 12 ans et plus.