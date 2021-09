François Roy de Logemen’occupe refuse l’Ordre de Gatineau

Il y a un tas d’éléments qui, pour moi, faisaient en sorte que ça aurait été gênant de recevoir cette distinction-là qui soulignait ma contribution communautaire , explique M. Roy en entrevue avec ICI Ottawa-Gatineau.

Dans une lettre envoyée, jeudi matin, au maire Maxime Pedneaud-Jobin, et transmise en copie aux médias, il a donc décidé de refuser l’Ordre de Gatineau pour lequel il avait été choisi par un comité de sélection afin de récompenser son engagement bénévole.

Je me vois mal recevoir une distinction pour le rôle que j'ai joué au niveau communautaire, alors qu'il y a encore des centaines de personnes et de familles qui ont des problèmes de logement. Une citation de :François Roy, coordonnateur de Logemen'occupe

Tout en étant flattée par cette nomination et extrêmement reconnaissant envers celle et ceux qui ont soumis ma candidature et les membres du jury qui l’ont recommandé, je ne pourrai accepter une telle récompense que sous une administration municipale qui tient véritablement ses promesses, respecte le droit au logement et met tout en œuvre pour améliorer la situation des mal-logés et sortir les personnes et les familles sans domicile de la rue , a expliqué M. Roy.

30 ans d’engagement communautaire

Depuis 30 ans, M. Roy a contribué à la naissance de Mon Chez Nous, des Œuvres Isidore Ostiguy, des Habitations-Unies-vers-Toît, du Collectif régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais, du Réseau solidarité itinérance du Québec et du Réseau québécois des organismes sans but lucratif (OSBL) d’habitation à la fin des années 90 et au début des années 2000 et plus récemment, à la renaissance de la Soupière de l’amitié, entre autres.

Des contributions qui ont convaincu le comité de sélection de le choisir pour recevoir la plus haute distinction honorifique remise par la Ville de Gatineau.

L’Ordre de Gatineau rend hommage à des personnes pour l'ensemble de leur œuvre, leur engagement et leurs réalisations exceptionnelles , écrit la Ville sur son site internet.

Un bilan peu reluisant

Depuis sa création en 2005, 40 personnalités ont reçu cet honneur, dont l’historien Michel Prévost, l’ancienne politicienne et syndicaliste, Nycole Turmel, le fondateur de l'entreprise Brigil et entrepreneur, Gilles Desjardins ou encore, les anciens ministres Lawrence Cannon et Benoît Pelletier, pour n’en citer que quelques-uns.

Selon la Ville, M. Roy serait la première personne à refuser de recevoir l'Ordre de Gatineau depuis qu'il existe.

Mais ce dernier estime que depuis son arrivée à la mairie de Gatineau, en 2013, M. Pedneaud-Jobin n’a pas respecté ses promesses autour du logement, alors qu’il en avait fait une priorité.

Il cite notamment l’abolition de la Commission permanente sur l’habitation, celle du programme de cueillette des biens mis sur le carreau des locataires démunis évincés.

Comment comprendre que la banque de terrain et d’immeuble qui devait être constituée depuis la mise en place de la Politique d’habitation en 2006 ne soit toujours pas en place malgré les demandes incessantes des promoteurs de logements abordables et de Logemen’occupe? questionne-t-il.

Mon engagement est celui des exploités, des mal-logés et des sans-logis. Et ma culture est aussi celle des exploités, loin des salons feutrés, des cocktails et des titres honorifiques, de l’état et de ses artifices , écrit-il dans sa lettre.

Quand on fait le bilan de l'administration Pedneaud-Jobin, au niveau du logement, c’est très peu reluisant à mon avis. On pourra toujours dire, comme ça a été mentionné au cours des derniers jours, que la responsabilité est également au niveau de l'administration. Je veux bien, mais c'est le politique qui, ultimement, est imputable au niveau municipal. S'il y a des problèmes au niveau de l'administration, au niveau du logement, la responsabilité incombe au politique qui doit s'assurer que les engagements et les promesses électorales soient respectés , conclut-il en entrevue.

