COVID-19 : les nouvelles mesures reçoivent un accueil mitigé en Estrie

Le gouvernement Legault a pris cette décision puisqu'il est satisfait de la situation épidémiologique et de l'excellent taux de vaccination.

En Estrie, les citoyens rencontrés par Radio-Canada sont mitigés quant à cet allègement pour les milieux culturel et sportif. Alors que certains attendaient depuis longtemps ce retour des salles combles, d'autres sont inquiets quant à la situation épidémiologique actuelle. Ces derniers estiment qu'il est trop tôt pour annoncer une telle mesure.

Il n'en demeure pas moins qu'après environ 19 mois de restrictions, ces assouplissements sont salués dans le secteur culturel estrien.

C'est notamment le cas au cinéma Capitol de Drummondville, où les responsables pourront de nouveau accueillir environ 1000 cinéphiles dans leurs huit salles, sans tenir compte des bulles familiales.

Il n'y aura plus de cassage de tête. Il fallait compter, un banc, deux bancs [entre les spectateurs]. Un moment donné, c'était trois bancs de distance. Là, ça va être clair pour tout le monde. C'est vraiment une belle nouvelle pour nous , indique la directrice générale de l'endroit, Annie Hamel.

Cet enthousiasme est partagé par la Maison des arts de Drummondville, frappée de plein fouet par les restrictions sanitaires des derniers mois.

On travaillait toujours à démanteler des calendriers. Ça va venir aussi alléger nos calendriers, parce qu'on avait sécurisé beaucoup de dates en 2022 pour des spectacles. Ça va donc venir dégager tout ça , s'exclame la directrice générale de la Maison des arts de Drummondville, Marie-Pierre Simoneau.

Si la plupart des acteurs du milieu culturel se réjouissent de cette nouvelle, d'autres auraient préféré davantage d'assouplissements. C'est le cas de François Pradella, co-propriétaire du Ciné-Parc Orford. Il craint que le port du masque imposé ne refroidisse les ardeurs des amateurs de sports et de culture.

Dans les cinémas, ça faisait quelques mois qu'on n'avait plus le port du masque obligatoire dans les salles. Là, ils nous ouvrent les salles à 100 %, mais il faut que les gens portent le masque. Ce sont deux mesures qui vont jouer l'une contre l'autre. [...] Le passeport vaccinal, les gens étaient prêts à l'accepter, et tout ça, mais de porter le masque, les gens n'aiment vraiment pas ça. Disons qu'il y a eu des bonnes et des mauvaises nouvelles , a-t-il exprimé.

Le milieu sportif ravi

Après avoir vu leurs arénas et leurs stades vides pendant des mois, les acteurs du milieu sportif de l'Estrie ont reçu l'annonce gouvernementale comme un cadeau de Noël en avance. Toutefois, pour des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, recevoir des milliers de spectateurs à tous les matchs nécessitera énormément de gestion.

C'est une incroyable nouvelle. Pour nous, le timing est parfait, le neuf octobre, c'est notre match d'ouverture. Premier match de la saison, fort attendu par les partisans, je ne peux pas avoir mieux comme nouvelle , a témoigné le président du Phoenix de Sherbrooke, Denis Bourque.

Avec la collaboration de la Ville de Sherbrooke, on ouvrira les portes du Palais des sports Léopold-Drolet 90 minutes avant le match. Ça a toujours été 1 h avant le match, maintenant c'est 1 h 30 avant le match. C'est sûr qu'il y a une logistique VaxiCode, on l'a vu dans les restaurants, ça retarde un peu les gens, lorsqu'on arrive et qu'on doit demander le passeport vaccinal. Donc on demande aux gens d'arriver d'avance , explique la directrice exécutive de la formation sherbrookoise, Josée Desjardins.

Le son de cloche est le même chez les Cantonniers de Magog dans le circuit de développement M18 AAA. L'administration de l'équipe avait bien hâte de revoir la totalité de ses spectateurs, après une saison 2020-2021 annulée en majeure partie.

Des règles plus strictes dans les écoles

La situation n'est toutefois pas aussi rose dans les écoles. Principaux foyers d'éclosion de COVID-19 dans la province, elles se verront imposer de nouvelles mesures sanitaires dès lundi. Les enfants du préscolaire devront notamment porter le masque durant le transport scolaire.

En Estrie, le masque sera aussi obligatoire lors des cours éducation physique, mais uniquement s'il est impossible de maintenir la distanciation de deux mètres entre les personnes.

Le directeur général du Centre de services scolaire (CSS) des Hauts-Cantons, Martial Gaudreau, croit que cette mesure est nécessaire dans les circonstances.

Dans le contexte, quand les jeunes ne portent pas le masque, la santé publique juge qu'ils sont plus à risques, et ça provoque le retour à la maison d'élèves, qui sont en isolement pour 10 jours. Ça, ce n'est pas idéal pour l'enseignement, ce n'est pas idéal pour les jeunes. [...] Si le prix à payer pour garder nos jeunes à l'école, c'est de porter le masque, c'est un compromis.

Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de masque, mais dans un monde idéal, on n'aurait pas non plus de virus qui circule. Une citation de :Martial Gaudreau, directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

Le directeur général indique d'ailleurs que ces nouvelles restrictions ne représentent pas un grand changement pour le personnel ou les élèves du CSScentre de services scolaire des Hauts-Cantons.

On va souhaiter que nos spécialistes d'éducation physique sortent à l'extérieur. [...] On va demander aux enseignants de bonifier ces périodes, d'en faire le plus possible , souligne-t-il.

Il faudra s'assurer d'être vigilants, de ne pas demander une trop grande intensité aux élèves lorsqu'il y aura des contacts rapprochés. Une citation de :Martial Gaudreau, directeur général du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons

Avec les informations de Jean-François Dumas et Titouan Bussière