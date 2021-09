Resserrement des mesures sanitaires à prévoir dans les écoles de l’Outaouais dès lundi

Dès le 4 octobre, le port du masque sera obligatoire pour les élèves du primaire lors des cours d'éducation physique s'il est impossible de maintenir une distance de deux mètres entre chaque élève. Les enfants du préscolaire seront également tenus de porter le masque dans le transport scolaire.

Ces nouvelles mesures ont été ajoutées en réponse à la situation pandémique dans les écoles. Selon la santé publique, près de 42 % de toutes les éclosions actives dans la province proviennent du milieu scolaire.

Ce sera un peu plus complexe pour les cours d'éducation physique, mais ces ajouts ne semblent pas être un problème pour la directrice générale adjointe du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais, Nathalie Bédard.

Je vous dirais qu’on a tellement eu de changements depuis un an et demi que c’est une autre adaptation à faire en fonction de la protection de nos élèves, alors on va y arriver , a-t-elle commenté.

Je ne suis pas inquiète, les gens sont très créatifs et adaptatifs depuis un an et demi. Une citation de :Nathalie Bédard, directrice générale adjointe du Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Pour ce qui est du port du masque au préscolaire, Mme Bédard a souligné que beaucoup de parents font porter le masque à leurs enfants lorsqu'ils entrent dans les magasins, par exemple, et qu'ainsi, ça ne devrait pas poser problème.

Les petits du préscolaire sont quand même habitués à porter le masque ailleurs , a complété Mme Bédard.

Sur une note plus positive, les bals de finissants pourront reprendre après deux ans d'absence. La directrice générale adjointe a assuré que des comités seraient mis sur place dans les différentes écoles secondaires. On va pour célébrer comme il se doit la fin des études de nos élèves de secondaire 5 , a conclu cette dernière.

Des assouplissements pour la culture

Les autorités de santé publique du Québec ont aussi annoncé divers assouplissements concernant les mesures sanitaires. Les salles de spectacles, les cinémas et les événements sportifs pourront désormais accueillir autant de spectateurs que le permettent leurs installations.

Le masque reste obligatoire et le passeport vaccinal sera requis. Le directeur aux communications et au marketing pour les Olympiques de Gatineau, Olivier Beauregard était ravi d'apprendre la nouvelle.

C’est une excellente nouvelle compte tenu qu’on était limité à 2500 personnes , a-t-il fait valoir en entrevue.

Ces assouplissements ne changent cependant rien pour le match d'ouverture prévu le 2 octobre, étant donné qu'ils entreront en vigueur à compter du 8 octobre. Après ça, on peut accueillir 5000 personnes .

De retourner devant une salle comble, devant 5000 personnes, c’est d’une valeur inestimable [pour les joueurs]. Une citation de :Olivier Beauregard, directeur aux communications et au marketing pour les Olympiques de Gatineau

Cette annonce va demande une réorganisation comme l'équipe avait dû déplacer des gens ayant des billets de saison pour respecter la consigne des bulles familiales.

C’est de la gymnastique parce que les Olympiques ne contrôlent plus leur billetterie, ça appartient maintenant au Centre Slush Puppy , a ajouté M. Beauregard. Ce dernier a souligné que la billetterie devra s'adapter en conséquence.

Les Olympiques de Gatineau pourront profiter d'une foule de 5000 personnes à partir du 8 octobre (Archives). Photo : Capture d'écran - Radio-Canada

Il s'est cependant inquiété de nouveaux changements, plus tard, cet automne. On n'est pas à l’abri , a-t-il mentionné. Est-ce que, dans quelques semaines, on va nous dire que finalement, on arrête tout ça et on limite encore?

Une rencontre est prévue vendredi avec la Ligue de hockey junior majeure du Québec afin de connaître tous les détails, a indiqué M. Beauregard.

Dans les cinémas, on conserve le port du masque, mais il n'y aura plus de siège vide pour séparer les différentes bulles familiales. Selon le propriétaire du Cinéma 9, Didier Faré, cette règle lui faisait perdre 60 % des sièges.

C'est une nouvelle que j'attendais depuis très longtemps , a commenté Didier Farré, le propriétaire du Cinéma 9. Et c'est justement pour l'ouverture du film de James Bond , a-t-il plaisanté.

M. Farré s'est aussi permis d'espérer que le port du masque ne sera plus obligatoire pour bientôt.

Avec les informations de Marielle Guimond