Salles de spectacles remplies : les diffuseurs mi-figue mi raisin

Pour la directrice programmation et marketing de Diffusion Saguenay, Claudine Bourdages, le retour du port du masque en salle représente un important retour en arrière. En plus des nombreux ajustements qui devront être apportés à la suite de l'annonce du gouvernement, elle ne croit pas que que ce soit tous les spectateurs qui sont prêts à un retour dans une salle pleine.

On redéplace des spectacles, on refait des contrats, on refait des arrangements avec les producteurs. On est aussi en flagrant manque de personnel dans nos lieux de spectacles, au niveau du personnel d'accueil et tout ça. Je crois aussi que les gens ne sont peut-être pas rendus tout à fait là, d'être assis un à côté de l'autre de façon aussi serrée , a-t-elle énuméré.

Du côté de la salle Michel-Côté à Alma, il sera possible de recevoir de nouveau 772 spectateurs, mais il reste tout de même certains irritants et des questionnements pour Manon Pilote, coordonnatrice aux arts et à la culture à Alma.

Oui, on a une ouverture pour avoir plus de monde dans la salle, mais de garder le masque en tout temps, on sait que ça va être un petit peu contraignant. Là, il reste encore des questions à éclaircir comme, par exemple, quand on peut respecter un siège de distanciation, parce que les billets ne sont pas tous vendus pour un spectacle, est-ce que les gens vont pouvoir enlever le masque? , a-t-elle demandé.

Avec des informations de Laurie Gobeil