Le barbier de Nazareth, à Rimouski, reçoit la Médaille de l’Assemblée nationale

L'homme à l'entregent débordant a récemment soufflé 92 bougies.

C'est émotif de recevoir une telle récompense. Quand ils m'ont dit que j'allais recevoir la médaille, je ne savais pas quoi faire. Ma femme m'a dit qu'ils ont travaillé fort assez là-dessus, pour me donner la médaille, que je n'avais pas le droit de les décevoir. Alors, coudonc! , a blagué M. Fournier.

La carrière de M. Fournier a connu un petit écueil au cours de la dernière année. Atteint de la COVID-19, il s'est vu dans l'obligation de mettre à l'arrêt son fameux poteau tricolore de barbier, le temps de retrouver la santé.

J'ai dit à ma femme que j'allais quand même pas passer l'été à la regarder faire le ménage et à manger. Alors j'ai décidé de rouvrir mon salon trois fois par semaine , a expliqué le fougueux barbier, déterminé.

Pour Harold LeBel, rendre hommage à cet homme qui a vécu toute sa vie professionnelle dans le quartier Nazareth de Rimouski allait de soi.

Plus de trois quarts de siècle! C’est là une carrière comme on n’en verra plus, c’est certain!

Une citation de :Harold LeBel, député de Rimouski à l'Assemblée nationale