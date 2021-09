Une capsule vidéo destinée aux enseignants pour détecter les signes de détresse chez les ados

Intitulée Des mots de jeunes pour détecter leurs maux, cette vidéo a été réalisée par plusieurs intervenants et des adolescents de l’école secondaire Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord.

On essaie de faire que ça ne paraisse pas, comme si c’était un signe de faiblesse de ne pas bien aller , affirme Zakary, 13 ans, dans la vidéo.

Zakary, 13 ans, se confie dans la capsule vidéo. Photo : Capture d'écran

Souvent quand on va être anxieux, on va se refermer sur soi-même et on va avoir tendance à ne pas trop s’étaler. On va avoir peur de ce que les gens pourraient penser de nous , ajoute Élie, 17 ans.

Témoignages d’élèves

Une dizaine d’élèves de l’école Rivière-des-Quinze ont parlé, à découvert, des signes observables chez les jeunes qui vivent des souffrances en santé mentale.

Isolement, perte de poids, changement vestimentaire, plusieurs signes ont été identifiés par les adolescents. Ce sont là plusieurs détails, petits ou grands, qui peuvent alerter les enseignants sur l’état de santé de leurs élèves.

Ce projet de capsule émane d’ailleurs d’une idée lancée par l’équipe des intervenants de l’école Rivière-des-Quinze.

L’an dernier, lors de l’année scolaire, on a remarqué une utilisation plus accrue des services à l’élève chez la population scolaire. De plus en plus de problématiques qu’on voyait moins souvent sont apparues. Une citation de :L’agent en réadaptation à l’école RDQ, Anthony Pomerleau

Selon plusieurs études, la pandémie a exacerbé les problèmes reliés à la santé mentale chez les adolescents. Devant cette réalité, les enseignants ont souhaité être mieux outillés pour détecter les signes auprès de leurs élèves.

Il y a des enseignantes qui se questionnaient par rapport à des comportements en lien avec deux ou trois élèves de leur groupe. On s’est rendu compte que la problématique, c’était juste la pointe de l’iceberg et que ça valait la peine de creuser. On s’est rendu compte que ces élèves-là vivaient une détresse qui était augmentée comparativement à il y a deux ans, où on n’aurait pas vu ça de la même ampleur , souligne-t-il.

Exporter et poursuivre le projet

La capsule de six minutes sera présentée à tous les enseignants des écoles secondaires du Témiscamingue pour ensuite se retrouver dans les écoles de l’Abitibi. Les intervenants souhaitent même qu’elle soit accessible à travers le réseau scolaire québécois. Une deuxième capsule, portant sur le même sujet, pourrait aussi être créée cette année.