Retour de la compétition de patinage de vitesse courte piste à Sherbrooke

Pour plusieurs de ces patineurs, il s'agira d'une première compétition en un an. Sherbrooke avait accueilli la seule épreuve du circuit l'an dernier, au mois de septembre. La suite de la saison avait par la suite été annulée en raison de l’intensification des mesures sanitaires exigées lors d'événements sportifs.

On se sent fébriles, parce que ça fait plus d'un an qu'on n'a pas tenu de compétition à Sherbrooke et qu'il n'y a pas eu d'épreuve aux niveaux provincial et national , témoigne le coordonnateur de la compétition, Mario Caron.

Tout le monde a très hâte de se remettre dans un contexte presque normal de patinage de vitesse courte piste. Une citation de :Mario Caron, coordonnateur de la compétition

Peu avant 10 h, samedi, les courses devraient débuter. Si tout se déroule comme prévu, elles prendront fin à 15 h, dimanche. Un total de quatre épreuves échelonnées sur deux jours de compétition attendent chaque patineur.

Par ailleurs, pandémie oblige, les sportifs seront limités à un accompagnateur chacun à l'intérieur de l'aréna. Les parents qui ne peuvent pas assister à la compétition pourront suivre les courses en direct sur le web.

L'événement de cette fin de semaine rassemblera les meilleurs patineurs de 15 ans et plus du Québec et de l'Ontario, qui patinent tant lors de compétitions nationales que provinciales. Ils tenteront de consolider leur place au sein de ce groupe élite en accumulant des points au classement général.

Quand on parle du niveau élite, ce sont des patineurs d'expérience qui se côtoient souvent depuis peut-être 10 ans. Ils se sont fait des amis un peu partout dans le réseau de compétition, donc je suis convaincu qu'ils seront très heureux de se retrouver en fin de semaine , indique M. Caron avant de souligner qu'il s'attend à des courses extrêmement relevées cette fin de semaine.

Parmi les 85 athètes qui compétitionneront, on retrouve neuf patineurs du Club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Également, 23 jeunes sportifs proviennent du Centre régional canadien d'entraînement et du Centre national courte piste.

L'administration de l'événement assure que toutes les mesures sanitaires exigées par la santé publique seront mises en place lors de la compétition. Ainsi, Sherbrooke agira à titre de modèle pour les épreuves à venir au cours de la saison.

C'est notre deuxième expérience dans un contexte de pandémie, donc on est à l'aise avec tout ça. Ce qu'on va apprendre en fin de semaine, c'est clair que ça va être partagé avec tous les autres clubs qui vont devoir organiser des compétitions dans les prochaines semaines, prochains mois, ça va bénéficier à tout le monde , explique le coordonnateur de l'événement.

Le Club de patinage de vitesse de Sherbrooke dit également redoubler d'efforts pour que les athlètes aient une expérience à la hauteur de leurs attentes.