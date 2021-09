Jusqu’à 3750 spectateurs pour le second match local des Saguenéens

Le club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) avait préparé un plan avec quatre zones séparées, en plus des loges, pour se conformer aux règles de la santé publique. La capacité maximale était alors établie à 2088 spectateurs.

Cependant, avec l'annonce par Québec jeudi de la réouverture à pleine capacité des amphithéâtres, des salles de spectacles et de cinéma, ce plan ne servira qu'une seule fois.

À partir du 8 octobre, les Saguenéens pourront donc accueillir 3759 spectateurs assis au Centre Georges-Vézina, ce qui représente le nombre de sièges. Il ne sera toutefois pas permis de vendre des billets sans siège attitré comme il se faisait auparavant, ce qui amenait parfois plus de 4500 personnes dans l'amphithéâtre.

Tous les partisans devront être adéquatement vaccinés et porter leur masque en tout temps, comme il était prévu avant l'allégement des règles jeudi. Le masque peut cependant être retiré pour boire et manger.

Ce retour à la quasi-normalité est un véritable soulagement pour l'organisation. Le plan de salle sera réajusté en conséquence et les détenteurs de billets de saison seront contactés par l'organisation.

On va donner la nouvelle consigne à nos détenteurs de billets de saison plus tard la semaine prochaine en vue du match #2 de la saison régulière ici au Centre Georges-Vézina, qui aura lieu le vendredi 15 octobre. Donc, ça nous donne quand même une plage horaire pour pouvoir se réajuster et pouvoir redonner possiblement aux détenteurs de billets leur siège initial. Ça, je pense que ça va être une bonne nouvelle et on va attendre la semaine prochaine avant de dire la façon dont ça va se passer , a indiqué Serge Proulx, directeur des opérations chez les Saguenéens.

Lors de la saison 2019-2020, écourtée en raison de la pandémie, la moyenne de spectateurs était de 3362 spectateurs, en hausse de près de 1000 personnes par rapport à la saison 2017-2018. Tous les matchs de la saison dernière ont été présenté à huis clos.

Avec des informations de Mélanie Patry