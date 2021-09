Un septuagénaire arrêté à Shawinigan pour s’être fait passer pour un policier

Les événements qui lui sont reprochés remonteraient à samedi dernier. Irrité par la présence d’enfants qui jouaient dans un stationnement commercial de la 105e avenue et qui entravaient le chemin, raconte le corps policier, ce conducteur aurait actionné des gyrophares bleus et rouges dans son véhicule et aurait sommé les enfants de quitter en se présentant comme étant policiers.

Des témoins ont cru à une tentative d’enlèvement, mais la Sûreté du Québec a conclu que cette thèse était non fondée.

Une perquisition a toutefois été menée dans le véhicule du suspect et les policiers ont saisi les gyrophares de police.

L’homme, qui s’expose à une accusation criminelle d’avoir prétendu faussement être un agent de la paix, a été libéré. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales examinera le dossier avant de décider si des accusations seront effectivement déposées contre le septuagénaire.