L’UQAT offrira des formations afin d’apprendre à mieux connaître les Premières Nations

Dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) annonce qu'elle offrira gratuitement des formations sur les réalités autochtones aux employés et aux personnes affiliées aux organismes communautaires de la région.

L'activité, offerte en classe virtuelle, se tiendra en français le 18 novembre et en anglais le 26 novembre.

Selon Julie-Anne Bérubé, chargée de projet au service de la formation continue de l'UQAT, l'initiative a pour objectif de s'attaquer à la méconnaissance répandue de l'histoire autochtone et de mieux outiller les acteurs du milieu communautaire qui interviennent auprès des Premières Nations.

Ça a été un des constats de la commission Viens, la méconnaissance généralisée. Comme les OBNL ont souvent moins de moyens pour suivre des formations, on souhaitait vraiment offrir la possibilité à ces gens-là de suivre la formation, car souvent ce sont des gens de terrain qui sont vraiment en lien avec les populations autochtones , affirme Mme Bérubé.

Au cours de l'automne, l'UQAT rendra également disponible pour le grand public la formation Autochtones 101 : Nita kikenimicinam, qui signifie en Algonquin Apprends à nous connaître .