Un restaurant mis à l’amende pour un congédiement lié à l’usage de pronoms neutres

L'entreprise doit également modifier ses politiques pour y inclure une affirmation du droit de tous les employés qu'on s'adresse à eux avec les pronoms appropriés.

En tout, Jessie Nelson a été à l'emploi du restaurant Buono Osteria de Gibson en Colombie-Britannique quatre semaines avant d'être congédié. À titre d'explication, l'employeur lui a dit qu'iel aurait « trop insisté trop vite » en demandant que ses employeurs et ses collègues respectent son identité de genre. Selon les motifs de la décision du tribunal, iel est non-binaire, de genre fluide et transgenre et demandait que les pronoms anglais they et them soient utilisés dans son cas.

NDLR : En français, les personnes non binaires, qui situent leur identité de genre hors des catégories comme masculin ou féminin, utilisent souvent iel comme pronom. Même si les principaux dictionnaires ne reconnaissent pas officiellement de genre neutre, ce texte utilise le terme iel.

La cause a été entendue par Davyn Cousineau, membre du tribunal provincial des droits de la personne.

Jessie Nelson a été embauché par le restaurant de Gibsons en 2019. Iel venait de s'installer dans la communauté et avait fait part de sa préférence pour l'usage de pronoms neutres lors du processus de sélection, selon les motifs de la décision.

Davyn Cousineau note que le gérant du bar de l'établissement, Brian Gobelle, utilisait avec insistance des pronoms et des sobriquets féminins lorsqu'il s'adressait à Jessie Nelson. Il souligne que le gérant a continué de le faire, même après qu'iel lui ait demandé de cesser de le faire.

La membre du tribunal explique que Jessie Nelson a alors demandé aux gérants du restaurant, Michael J. Buono et Ryan Kingsberry, d'intervenir. Ceux-ci lui ont demandé d'attendre, car ils voulait régler d'autres problèmes avec le gérant du bar.

Le dernier jour où Jessie Nelson a travaillé au restaurant, iel a une fois de plus tenté de discuter de la question avec Brian Gobelle. Selon les motifs de la décision, l'entretien s'est envenimé. Quatre jours plus tard, Jessie Nelson a été congédié. Quand iel a demandé une explication, Ryan Kingsberry lui a répondu qu'iel avait poussé trop vite et trop fort et qu'iel était trop militant .

Les pronoms sont une partie fondamentale de l'identité

Dans sa décision, Davyn Cousineau écrit : tout comme le nom d'une personne, les pronoms qu'elle utilise sont une partie fondamentale de son identité. C'est un des moyens de base qui servent à s'adresser à une personne .

L'usage des pronoms appropriés communique que nous voyons et respectons une personne pour qui elle est. Cela est d'autant plus vrai pour les personnes transgenres, non-binaires, et toutes les personnes non cisgenres. Dans ces cas, l'usage des pronoms appropriés reconnaît et affirme que ces personnes ont droit au respect et à la dignité. Une citation de :Devyn Cousineau, membre du tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique

Dans les motifs de sa décision, Devyn Cousineau explique que bien que les gestionnaires du restaurant semblaient engagés à assurer un milieu de travail inclusif pour leurs employés, leur réponse aux plaintes de Jessie Nelson a manqué d'urgence.

Ceci suggère qu'ils ne comprenaient pas la gravité des plaintes, écrit Devyn Cousineau. J'ai de la difficulté à m'imaginer qu'ils auraient agi de la sorte s'il y avait été question d'un autre type de plainte pour discrimination.