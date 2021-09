100 000 $ pour soutenir la vérité et la réconciliation dans les écoles

Les divisions scolaires, les écoles secondaires historiques ainsi que les écoles indépendantes reconnues pourront recevoir jusqu’à 5000 $.

Ce montant doit permettre aux établissements scolaires de travailler avec une communauté autochtone locale. Ensemble, ils mettront en place des activités visant à améliorer la réconciliation entre les Autochtones et les non-Autochtones.

Ces différentes initiatives doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire 2021-2022.

Il est essentiel que nous reconnaissions l’histoire tragique des pensionnats et que nous offrions aux résidents de la Saskatchewan des possibilités d’apprentissage quant à notre histoire commune , explique dans un communiqué le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan.

En Saskatchewan, les pensionnats n’ont fermé leurs portes qu’en 1996 , ajoute la Commissaire aux traités, Mary Culbertson. Nous sommes entourés de survivants et de survivants intergénérationnels de tous âges. Leurs expériences doivent être honorées et c’est notre génération d’aujourd’hui et celles de demain qui feront avancer la compréhension et la sensibilisation à l’égard de ces expériences et de ce régime qui a eu des effets dévastateurs sur la culture, la langue, l’identité et les familles.

Les divisions scolaires et les écoles souhaitant profiter de cette subvention ont jusqu’au 5 novembre pour en faire la demande.