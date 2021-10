Église Saint-Jean-Baptiste : la Ville a échappé un financement majeur

La Ville de Québec aurait pu se qualifier dès cet automne pour un important financement fédéral en vue de la requalification de l'église Saint-Jean-Baptiste si elle s'en était portée acquéreur, tel que le souhaite l'aspirante mairesse Marie-Josée Savard. Certains adversaires l'accusent d'avoir « traîné les pieds », d'autant plus qu'elle était vice-présidente du comité exécutif dans l'administration Labeaume.

Le Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs du gouvernement fédéral permet à des organisations, incluant les municipalités, d'obtenir du financement pour de grands projets allant de 3 à 25 millions de dollars.

Au cours des dernières années, d'autres programmes fédéraux auraient permis de financer de 40 à 50 % de la facture d'un réaménagement de l'église.

Les lieux de culte en sont cependant exclus. En étant encore propriétaire de l'église Saint-Jean-Baptiste, la fabrique ne pouvait donc demander des fonds pour financer les travaux de rénovation évalués à plus de 12 millions de dollars.

Fenêtre fermée

Une fenêtre s'était présentée à la Ville cette année. En décembre 2020, la Ville a confié le mandat à l'Institut canadien de Québec (ICQ) d'examiner les scénarios pour un éventuel centre communautaire et culturel. Mme Savard pilotait le comité chargé de la préservation des huit églises à grande valeur patrimoniale sur le territoire.

Le rapport de l' ICQInstitut canadien de Québec devait être présenté à Mme Savard au printemps, à temps pour l'appel de projets du programme fédéral qui se terminait le 6 juillet. Le document a finalement été déposé le 10 septembre. L' ICQInstitut canadien de Québec a déposé son document trop tard pour les programmes de subvention qui se terminaient cet été , concède Équipe Savard.

On ne sait pas quand se présentera la prochaine opportunité. Une citation de :Michel Desmeules, attaché de presse, Équipe Savard

De son côté, la Ville confirme travailler sur un projet embryonnaire de concert avec l' ICQInstitut canadien de Québec à l'heure actuelle, sans offrir plus de détails. L' ICQInstitut canadien de Québec a refusé de commenter.

L'église Saint-Jean-Baptiste est un phare pour le quartier qui l'entoure. Photo : Radio-Canada / Carl Boivin

Jeudi matin, la candidate à la mairie Marie-Josée Savard a promis de faire l'acquisition de l'église, justement pour permettre à un projet de centre communautaire et culturel d'y voir le jour en ayant accès à des sommes provenant des programmes des différents ordres de gouvernement.

Au cours de son dernier mandat, Mme Savard n'a pas su convaincre le maire Régis Labeaume d'acheter l'église, a-t-elle aussi admis. Le maire n'a jamais voulu aller de l'avant l'acquisition de l'église Saint-Jean-Baptiste , a indiqué Équipe Savard. Et ce même si la paroisse accepterait de s'en départir pour un dollar symbolique.

Manque de cohérence

Les adversaires de Mme Savard dans la course électorale n'ont pas manqué de souligner les délais dans ce dossier. Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière, a taxé la dauphine du maire Labeaume et responsable des dossiers patrimoine de s'être traînée les pieds .

On ne trouve pas ça crédible de dire que c'est important [l'église Saint-Jean-Baptiste], alors qu'on a passé des étapes importantes notamment en matière de financement , a-t-il décoché. Ça ajoute certainement à la perte de crédibilité. Ça fait quatre ans qu'elle est là pour régler des dossiers.

Mélissa Coulombe-Leduc, candidate pour Québec forte et fière dans Cap-aux-Diamants, accompagnée de son chef Bruno Marchand. Photo : Radio-Canada

Québec forte et fière s'engage elle aussi à acquérir l'église si le parti gagne la mairie le 7 novembre. La candidate Mélissa Coulombe-Leduc, qui était présidente du conseil de quartier Saint-Jean-Baptiste, estime que l'heure n'est plus à réfléchir à un projet, mais à l'action et dénonce un manque de leadership .

Plus tôt cette semaine, le parti avait également plombé le bilan d'Équipe Labeaume dans le dossier de l'église Saint-Sauveur.

Perte de temps

Quelle perte de temps , lance pour sa part Jean Rousseau, de Démocratie Québec. Enfin, on pose un geste concret alors que tous savaient que c'était la position à prendre.

M. Rousseau voit dans l'acquisition de l'église Saint-Jean-Baptiste un passage obligé , non seulement pour obtenir des subventions gouvernementales mais aussi pour passer à la prochaine étape, soit de trouver un fiduciaire qui serait responsable de la gestion du bâtiment.

Pourquoi ça a pris autant de temps? Une citation de :Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec

Jean Rousseau dénonce une perte de temps importante dans le dossier de l'église Saint-Jean-Baptiste. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Le candidat à la mairie fait lui aussi un dur bilan des années Labeaume-Savard en matière de patrimoine, qui a selon lui refusé d'assumer la responsabilité des bâtiments patrimoniaux. Ça a tout pris pour qu'ils achètent la Maison Pollack , a-t-il asséné.

Gosselin contre l'acquisition d'églises

Québec 21 est pour sa part contre l'acquisition d'églises par la Ville de Québec, se disant pour une rare fois d'accord avec le maire Régis Labeaume . La Ville de Québec ne doit jamais plus acheter d'églises. La Ville de Québec doit être un partenaire avec le diocèse , a-t-il réagi jeudi.

Jean-François Gosselin croit que la Ville ferait fausse route en faisant l'acquisition d'églises pour les préserver. Photo : Radio-Canada

Si elle était réellement sérieuse dans ses intentions d'acquérir Saint-Jean-Baptiste, Marie-Josée Savard aurait selon lui dû présenter le montage financier de son projet de centre communautaire et culturel.

M. Gosselin s'inquiète de l'équité entre les paroisses si trop d'argent va à l'église Saint-Jean-Baptiste. Rappelons que la Ville a engagé 15 millions de dollars sur 10 ans pour les églises à valeur exceptionnelle, dont Saint-Jean-Baptiste. Le ministère de la Culture a doublé la somme, pour un total de 30 millions de dollars.