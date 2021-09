Un nouveau chapitre pour l’Océanic

Certes, les Rimouskois devront attendre au 3 octobre, soit dimanche, avoir de revoir les Nics sur la glace du Colisée. N'empêche, le président de l'équipe, Éric Boucher, affirme que l'organisation est fin prête.

C'est un peu comme repartir de zéro , affirme-t-il. Pour le premier match, nous serons en mesure d'accueillir 2130 personnes. Dans les prochains jours, on devrait avoir la permission d'accueillir des partisans pour la capacité totale de l'aréna , ajoute M. Boucher.

En effet, Québec a annoncé jeudi après-midi que les événements sportifs et les salles de spectacle pourront de nouveau être à pleine capacité à compter du 8 octobre. Les deux conditions qui devront être respectées sont d'avoir une preuve vaccinale et de porter un masque en tout temps.

Éric Boucher affirme par ailleurs que la pandémie a affecté l'équipe de bien des façons, à la fois positivement et négativement. C'est sûr que des gens nous ont lâché , laisse-t-il tomber.

En revanche, les abonnements de saison semblent toujours aussi populaires, même si on note une légère baisse.

On parle d'environ 1600 abonnements de saison à ce moment-ci. Oui, on note une baisse. Une citation de :Éric Boucher, président de l'Océanic de Rimouski

Toutefois, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup de billets à vendre à chaque match, on a négocié avec les commanditaires, qui avaient sept ou huit billets de saison, d'en prendre quatre ou cinq , précise le président de l'équipe.

Jusqu'à ce que le Colisée de Rimouski puissent être à pleine capacité, environ 500 billets seront vendus à chaque match. Pour la première partie, nous sommes affichons presque complet , conclut M. Boucher.

Ludovic Soucy, natif de La Pocatière, sera le capitaine de l'Océanic pour la saison 2021-2022. (archives) Photo : Iften Redjah / Folio photo

L'optimisme de l'entraîneur-chef

De son côté, Serge Beausoleil entrevoit la prochaine saison régulière avec un optimisme qu'il a du mal à camoufler. On a plusieurs vétérans qui sont de retour avec nous et qui savent ce qu'on attend d'eux. C'est quand même l'équipe qui a surpris [Les Cataractes de] Shawinigan en séries éliminatoires, l'année dernière! , tranche l'entraîneur-chef et directeur général des Nics.

On a aussi de brillants jeunes joueurs, grâce à nos sélections aux encans, qui viennent se greffer à ce noyau-là. Tout ça créer un groupe qui travaille dans le même sens. Une citation de :Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanic de Rimouski

Notre objectif, c'est que chaque équipe se dise qu'affronter l'Océanic, cette année, ce ne sera pas une soirée facile , conclut Serge Beausoleil.

Avec les informations de René Levesque