COVID-19 : premier décès en 11 jours à Ottawa, 19 nouveaux cas en Outaouais

Un octogénaire est décédé de la COVID-19 à Ottawa, selon le plus récent bilan de Santé publique Ottawa (SPO). Depuis le début de la pandémie, 596 Ottaviens sont morts des conséquences de la pandémie.

SPOSanté publique Ottawa rapporte 55 nouvelles infections, jeudi, et compte 387 cas actifs à Ottawa, soit six de plus que la veille. Il s'agit de la plus forte augmentation de nouvelles infections de la semaine, avec 14 cas de plus que la veille et 39 de plus que mardi.

D’autres indicateurs soulèvent également des inquiétudes. Toujours selon SPOSanté publique Ottawa , 17 personnes se trouvent à l'hôpital en raison de la COVID-19. Parmi celles-ci, 10 personnes sont actuellement aux soins intensifs. Trois des personnes hospitalisées sont dans la vingtaine, dont une se trouve aux soins intensifs.

Les hospitalisations restent relativement élevées par rapport aux dernières semaines et augmentent même légèrement. En début de semaine, 15 personnes étaient hospitalisées, dont huit aux soins intensifs.

Sur le site internet de SPOSanté publique Ottawa , on peut également lire que les personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées sont 11 fois plus à risque de contracter le virus que la population vaccinée.

Ottawa compte actuellement 19 éclosions en cours.

19 nouvelles infections en Outaouais

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais rapporte, quant à lui, 19 nouvelles infections dans la région. Au total, 167 cas sont toujours actifs.

Depuis l'hiver 2020, 13 716 résidents de l’Outaouais ont contracté la COVID-19 et 220 en sont morts.

Dans toute la province, 655 cas ont été répertoriés et deux décès s’ajoutent au bilan. Les autorités de santé rapportent une augmentation des cas de COVID-19 dans les derniers jours.

Plus de détails à venir...