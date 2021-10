Une marche teintée d’orange pour la vérité et la réconciliation à Winnipeg

Environ 1000 personnes ont défilé dans les rues de Winnipeg jeudi lors de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

Les marcheurs se sont déplacés vers différents endroits de la ville, dont la cathédrale de Saint-Boniface, le Musée canadien pour les droits de la personne ainsi que le palais législatif.

De nombreux autres évènements ont eu lieu au Manitoba pour rendre hommage aux victimes et aux survivants des pensionnats pour Autochtones, notamment un pow-wow, un thé pour les jeunes et les aînés, des marches et des feux sacrés.

La cérémonie de l'aube est un des plus anciens rituels des peuples autochtones. Photo : CBC/Meghan Ketcheson

Une cérémonie de l'aube

La journée a commencé avec une cérémonie de l'aube à laquelle ont participé une centaine de gens.

Les personnes se sont recueillies pour la cérémonie sur le site national historique de La Fourche.

Un feu a été allumé à l'intérieur d'un wigwam et les gens ont chanté lors du lever du soleil.

Les participants ont placé des cravates faites de tabac à la mémoire des enfants qui ont été envoyés dans des pensionnats pour Autochtones.

Le conservateur autochtone de La Fourche, Niigan Sinclair, indique que c'est la première fois en un siècle que cette cérémonie a lieu à La Fourche.

La cérémonie touche les Autochtones, mais tous peuvent y participer. Elle a pour but de nous aider à établir des liens avec la terre et avec le monde qui nous entoure.

Les cérémonies de l'aube sont parmi les plus anciens rituels des peuples autochtones.

Ils marquent le début d'un nouveau jour et permettent aux gens d'exprimer leurs remerciements pour la vie et la nature.

Avec les informations recueillies par Chantallya Louis, Darren Bernhardt, Sarah Petz, Meghan Ketcheson et Sam Samson