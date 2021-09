Nouvelle série d’incendies dans le sud-est du Nouveau-Brunswick

On a reçu un appel, la première [fois], après minuit trente, ce matin, pour un feu dans la ville de Shediac, au 355, rue Main, ce que les gens de la région communément appellent Gallant TV, le bâtiment de Gallant TV , indique le sergent Dan Poirier, du détachement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) à Shediac.

La cause de cet incendie n’est pas encore déterminée.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Un incendie s'est déclaré dans le bâtiment de Gallant TV à Shediac durant la nuit du 29 au 30 septembre 2021. Photo : Radio-Canada / Jeremie Tessier-Vigneault

Un garage à côté d’une maison et un bateau ont aussi été détruits par un incendie à Scoudouc. Les propriétaires n’ont pas accordé d’entrevue, mais ils ont dit que ces biens n’étaient pas assurés.

Une maison inoccupée a aussi brûlé dans la Communauté rurale de Beaubassin-est, à Grand-Barachois, au 1705, route 133, tôt jeudi matin.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Une garage et un bateau ont été détruits par un incendie à Scoudouc dans la nuit du 29 au 30 septembre 2021.. Photo : Radio-Canada / Jeremie Tessier-Vigneault

Personne n’a été blessé lors des trois incendies, selon le sergent Dan Poirier.

Une vague inquiétante d’incendies

Plusieurs autres incendies se sont produits dans la région cette année, notamment dans des boucanières. La mairesse de Beaubassin-est, Louise Landry, est inquiète.

Oui, absolument. Nous sommes en constante communication avec le service d’incendie de Beaubassin-Est depuis les derniers feux récents et avec la GRC. Justement, hier, on a eu une rencontre avec les membres de la GRC impliqués, notre chef pompier, notre député et la Municipalité pour discuter des feux récents. On a eu quelques maisons abandonnées au cours des dernières semaines en plus des boucanières , affirme Louise Landry lors d’une entrevue accordée jeudi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La boucanière de M&M Cormier Fisheries, à Petit-Cap, a été complètement détruite par un incendie le 28 août 2021. Photo : Radio-Canada / Guy LeBlanc

La GRCGendarmerie royale du Canada veut rassurer les communautés touchées, selon le sergent Dan Poirier.

C’est sûr qu’on travaille avec les communautés dans la région pour essayer de trouver des réponses pour [elles] et les rassurer. À ce moment-ci, on collabore avec les municipalités afin de répondre à leurs besoins par rapport à ce qu’il y a , dit-il.

Pas de lien pour le moment entre les incendies

La GRC ne peut confirmer de lien entre les incendies des derniers mois ni entre ceux de la nuit dernière.

Les enquêtes se poursuivent encore dans les boucanières et [pour] les autres feux , affirme Dan Poirier. Les feux d’hier soir, encore comme je disais, c’est une possibilité que ce soit lié, mais on a rien qui pointe vers un lien définitif entre les trois incendies d’hier soir puis les autres feux dans la région dernièrement.

Le sergent Poirier ajoute que la présence policière sera resserrée au cours des prochains jours dans la région. Il demande à toute personne qui aurait des renseignements sur l’un ou l’autre incendie ou qui aurait vu toute activité suspecte de communiquer avec la GRC ou avec le service anonyme Échec au crime.

Avec les renseignements de Patrick Lacelle et de Jeremie Tessier-Vigneault