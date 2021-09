Permis d’alcool suspendu pour un bar de Kingston opposé au passeport vaccinal

La CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario demande aussi la révocation du permis en raison d’infractions à la Loi sur les permis d’alcool, en particulier l’exigence selon laquelle le titulaire du permis doit agir et exploiter son entreprise conformément à la loi, avec honnêteté et intégrité, et dans l’intérêt public.

Le 10 septembre, des inspecteurs de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario ont visité le pub et ont rencontré le titulaire du permis. Celui-ci a répondu qu’il n’avait pas l’intention de respecter la Loi sur la réouverture de l’Ontario (LRO), qui dicte les mesures sanitaires pour limiter la propagation de la COVID-19.

Depuis le 22 septembre, une preuve de vaccination contre la COVID-19 est obligatoire pour accéder aux bars, restaurants, gyms, arénas et salles de spectacle en Ontario, sauf pour les gens ayant une exemption valide.

Des agents des règlements municipaux de la Ville de Kingston se sont rendus sur place le 23 septembre après plusieurs plaintes envoyées au bureau de santé publique local.

Le lendemain, ils ont accusé le titulaire du permis d’alcool d’avoir enfreint la LROLoi sur la réouverture de l'Ontario , ce qui a rendu nécessaire la suspension, selon un communiqué de la CAJOCommission des alcools et des jeux de l'Ontario .