Climat et pavage de rues, priorités d’Action Gatineau

La cheffe d'Action Gatineau et candidate à la mairie de Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, a présenté, jeudi, le cadre financier de son parti axé sur la transition écologique et les infrastructures pour les quatre prochaines années.

La candidate à la mairie, qui fait de l'environnement son enjeu prioritaire, suggère toutefois un investissement important pour paver les rues de la ville.

La cheffe d'Action Gatineau propose d'investir 190 millions de dollars sur quatre ans, si elle est élue lors des élections municipales du 7 novembre, pour faire du rattrapage dans les rues de Gatineau .

Cette somme représente une augmentation de 50 % comparativement aux cinq dernières années, dit-elle.

Il ne s'agit toutefois pas d'une promesse nouvelle, puisqu'elle faisait déjà partie du budget adopté en décembre 2020 par la Ville de Gatineau.

Le plan climat, que Mme Marquis-Bissonnette a dévoilé, recommande aussi un investissement de 108 millions de dollars dans des initiatives vertes, dont des rénovations écologiques, le verdissement du territoire et l’électrification de la flotte municipale.

Pour nous, le cadre financier et climatique est désormais une démarche complémentaire indissociable, et j'espère que tous les candidats à la mairie feront de même. Une citation de :Maude Marquis-Bissonnette, candidate à la mairie de Gatineau

L'impôt foncier représente toujours le revenu le plus important du cadre financier d’Action Gatineau. Le parti propose des augmentations annuelles de 1,9 % de l'impôt foncier pour les quatre prochaines années. À cela s'ajoute 1 % pour la taxe consacrée au rattrapage de l’entretien des infrastructures.

Il y a des candidats qui promettent peut-être des gels de taxe , soutient Mme Marquis-Bissonnette. Mais ce qu'on voit, et je tiens à le rappeler, quand les villes font des gels de taxe, les années suivantes, on assiste à des rattrapages de 4, 6, 7 %. Nous, on veut absolument éviter ça. On agit avec responsabilité face aux finances publiques.

Et les autres candidats?

De son côté, le candidat Jacques Lemay dit, dans une réponse envoyée par écrit, qu’il ne dévoilera pas de cadre financier, mais plutôt un plan financier pour chiffrer ses engagements .

Quant à Rémi Bergeron, il indique, par courriel, qu’il ne présentera pas de cadre financier, puisqu’ étant de l'extérieur du conseil, il est difficile d'avoir tous les chiffres .

Le candidat à la mairie de Gatineau, Rémi Bergeron Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Cependant, pour ce qui a trait au Tramway, la voie réservée Allumettières, Vanier, chemin d’Aylmer, est chiffrée et il va rester à estimer l’achat des minibus électriques et la construction de deux garages avec bornes à Aylmer et Buckingham ou Masson-Angers , écrit le candidat.

Plus de détails à venir.

Avec les informations de Frédéric Pepin et de Nathalie Tremblay