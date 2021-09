Des salles de spectacle à pleine capacité dès le 8 octobre

Satisfait de la situation épidémiologique et du taux de vaccination, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a indiqué jeudi que les salles de spectacle où les places sont assignées pourront être remplies au maximum de leur capacité à compter du 8 octobre.

Ces modifications, qui découlent de nouvelles recommandations de la santé publique, touchent autant les salles de spectacle que les cinémas et les événements sportifs.

Les deux conditions qui doivent impérativement être respectées sont les suivantes : avoir sa preuve vaccinale et porter un masque en tout temps, a résumé le ministre Dubé.

Le port du masque obligatoire dans ces lieux-là est une voie de passage pour pouvoir remplir nos salles à pleine capacité. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Les plateaux de tournage pourront aussi accueillir des membres du public en vertu des mêmes normes que les salles de spectacle, a pour sa part précisé la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

Il ne sera plus nécessaire de laisser un siège de distance entre les spectateurs et les bulles familiales n'existeront plus, a-t-elle ajouté.

Pour les événements extérieurs, la limite de spectateurs sera levée et les sections qui séparaient la foule disparaîtront lors des spectacles avec places assises.

Les congrès, les conférences, les assemblées, les réunions et les cérémonies de graduation pourront aussi profiter de ces allègements.

Selon les plus récentes données du MSSSministère de la Santé et des Services sociaux , les éclosions recensées dans les activités et événements représentent seulement 3 % des éclosions actives dans la province.

Jusqu'ici, les salles de spectacles, les amphithéâtres et les stades intérieurs où les places sont assignées devaient se limiter à accueillir 7500 spectateurs. Ceux-ci étaient divisés en sections indépendantes de 500 personnes pour éviter la multiplication des contacts.

Pour l'heure, le couvre-visage est requis lors de ces événements, mais il peut être retiré une fois assis.

Les installations extérieures où des spectacles avec places assises sont organisés pouvaient accueillir un maximum de 15 000 personnes divisées en sections indépendantes de 500 spectateurs.

Les festivals et les événements extérieurs de grande envergure où les spectateurs n'ont pas de place assignée peuvent toujours avoir lieu, à condition de diviser la foule en sections de 500 personnes.

Resserrement des mesures dans les écoles dès lundi

En milieux scolaire, où la santé publique enregistre près de 42 % de toutes les éclosions actives de la province, le gouvernement serrera la vis.

À compter du 4 octobre, le port du masque sera imposé aux élèves du primaire dans les cours d'éducation physique si la distanciation de deux mètres ne peut être maintenue.

Les enfants du préscolaire, qui ont entre 4 et 5 ans, devront aussi porter le masque lors du transport scolaire.

Les régions concernées par ces nouvelles restrictions sont Montréal, la Montérégie, Laval, les Laurentides, Lanaudière, l'Estrie, l'Outaouais, la Mauricie, Centre-du-Québec et quatre MRC de Chaudière-Appalaches.

Dans les dernières 24 heures, la majeure partie des 655 nouveaux cas de COVID-19 rapportés par la santé publique ont été recensés auprès des Québécois qui n'étaient pas adéquatement vaccinés.

À ce jour, 85,4 % des Québécois de plus de 12 ans sont considérés adéquatement vaccinés par la santé publique.