Une maison des jeunes mobile à la rencontre des ados de Sherbrooke

Le véhicule aux couleurs vives et au look vintage sillonnera les rues et s’arrêtera dans les parcs de l’arrondissement de Fleurimont pour aller à la rencontre des 12 à 18 ans. Le VRvéhicule récréatif a été décoré par les artistes Ultra-Nan et Arnold, œuvre d’art en soi selon le coordinateur à la maison des jeunes La Maize, Sacha-Alexandre Simoneau.

Le VR véhicule récréatif sert en quelque sorte d’élément pour attirer la curiosité des jeunes, un peu comme le fait la table de pool dans nos locaux. Avec les lumières de Noël, le jeu d’arcade ou la bibliothèque à l’intérieur, de même que le frisbee ou le spikeball à l’extérieur, nous croyons que les jeunes seront moins intimidés de venir nous voir. Au lieu d’attendre qu’ils viennent vers nous, nous allons vers eux , explique-t-il.

Sacha-Alexandre Simoneau explique que l’idée derrière cette initiative n’est pas de remplacer les maisons des jeunes, mais bien d’améliorer la présence auprès des adolescents.

Le mandat des intervenants est le même, soit la prévention, l’intervention et l’éducation. Nous pouvons aussi référer les jeunes vers nos services dans les différentes maisons des jeunes Une citation de :Sacha-Alexandre Simoneau, coordinateur à la maison des jeunes La Maize

Il mentionne que ce VRvéhicule récréatif est aussi complémentaire à l’autobus Macadam de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue, qui vise une autre clientèle.

Projet avec la santé publique

Le projet Un œil sur nous de la direction de la santé publique de l’Estrie permet déjà de mettre le véhicule récréatif de La Maize sur la route. Dans le cadre de ce projet, les intervenants iront à la rencontre des élèves de 6e année des écoles primaires de l’est de Sherbrooke, d’Ascot Corner et de Stoke.

Ce projet vise à promouvoir la santé mentale positive. Nous offrirons des outils pour bien gérer les émotions , indique Sacha-Alexandre Simoneau.

Si le projet du VRvéhicule récréatif a pu être mis sur pied grâce au soutien financier de Centraide Estrie et de la Ville de Sherbrooke, la Maize est toujours à la recherche de financement.

Il faut maintenant trouver la façon de financer les intervenants qui vont opérer le VR. Il prendra la route dès la mi-octobre, mais nous ne pouvons pas encore définir son horaire de façon précise , indique le coordinateur de La Maize.

Ce dernier informe que la population est invitée à aider les maisons des jeunes de Sherbrooke, dont La Maize, qui feront 13 barrages pour amasser des fonds le 2 octobre, à Sherbrooke.