Dolbeau-Mistassini lance une politique pour miser sur la saine alimentation

Les orientations de cette nouvelle politique ont été présentées lors d’une conférence de presse jeudi.

Elle vise entre autres à promouvoir l’achat d’aliments locaux, soutenir l’agriculture urbaine, réduire le gaspillage alimentaire et favoriser l’éducation alimentaire, particulièrement chez les jeunes. Un jardin communautaire et une forêt nourricière, déjà aménagés au parc de la Pointe-des-Pères, est un bon exemple d’actions concrètes. Une attention spéciale est aussi apportée aux plus démunis.

Le maire Pascal Cloutier explique que le but est aussi d’augmenter l’autonomie alimentaire régionale, un enjeu dont l’importance a été confirmée pendant la pandémie.

La pandémie a fait augmenter l’urgence de mettre en place une vision concertée autour de l’alimentation locale en démontrant qu’on était vulnérable dans notre système alimentaire. Une citation de :Pascal Cloutier, maire de Dolbeau-Mistassini

Dolbeau-Mistassini est maintenant l'une des rares municipalités du Québec à détenir sa propre politique alimentaire. Photo : Radio-Canada

Plusieurs organismes du haut du Lac-Saint-Jean ont mis la main à la pâte pour élaborer cette politique. La chargée de projet en saine alimentation, Anne-Marie Bérubé, affirme que l’expertise régionale a été utilisée à bon escient pour y arriver. C’est un projet structurant qui permettra de mieux faire connaître les initiatives en place, de faciliter leur maillage, de les soutenir et de les rattacher à une structure politique pour favoriser leur pérennité , indique-t-elle.

Donner l'exemple

Pascal Cloutier, qui tire sous peu sa révérence après son premier mandat à la mairie, espère que l’initiative de sa ville donnera des idées à d’autres. J’invite toutes les autres municipalités de la région à suivre le pas et à adopter des politiques alimentaires. Il précise qu’à l’échelle du Québec, rares sont les localités qui ont fait la même démarche jusqu’à maintenant.

Pour l’instant, aucun budget supplémentaire précis n’est associé à cette politique alimentaire, mais le maire sortant assure que des demandes d’aide financière ont déjà été logées. Une consultation populaire permettra aussi d’établir les priorités d’actions concrètes et de mieux cibler les besoins financiers.