Le District scolaire francophone Sud a désespérément besoin de suppléants

Monique Boudreau n’hésite pas à dire que la situation est grave.

L’enjeu est rendu assez sévère et inquiétant qu’on est rendu que ça affecte l’apprentissage des élèves , dit-elle d’emblée.

Tous les jours, les écoles du DSFSDSFS , qui rassemble les écoles francophones de tout le sud du Nouveau-Brunswick, ont besoin de 100 à 200 suppléants, que ce soit des enseignants, des concierges ou des chauffeurs d’autobus.

On craint de peut-être même devoir fermer des classes à un moment donné parce qu’on n’a pas [d'enseignants] suppléants; on devra peut-être annuler des trajets d’autobus parce qu’on n’a pas de conducteurs suppléants non plus , avertit Mme Boudreau.

La directrice générale du District scolaire francophone Sud, Monique Boudreau Photo : Radio-Canada

Presque tous les matins, des autobus sont en retard d’une heure ou deux, fait-elle remarquer.

C’est pas parce que les routes sont glissantes. Une citation de :Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone sud

Les chauffeurs d’autobus doivent souvent faire deux trajets en raison d’absences non planifiées.

Monique Boudreau souligne aussi que les éclosions de COVID-19 dans les écoles et l’obligation pour certains enseignants de s’isoler exacerbent les besoins de personnel suppléant.

Pour limiter les impacts sur les élèves, le district a annulé toutes les formations d’enseignants pour un mois.

Suppléants recherchés

Le DSFSDSFS fait donc appel à tous ceux et celles qui ont les compétences nécessaires, afin de prêter main forte dans l’une des 37 écoles du district.

Le District scolaire francophone Sud a lancé une campagne sur les médias sociaux afin de recruter du personnel suppléant. Photo : District scolaire francophone Sud

Des retraités, des étudiants, des parents à la maison ou quiconque croit avoir la motivation et les compétences pour travailler en milieu scolaire sont invités à postuler  (Nouvelle fenêtre) .

Les personnes intéressées peuvent avoir un parcours atypique et ne doivent pas absolument avoir un diplôme en enseignement, mais elles devront quand même passer un entretien d’embauche.

Il y a beaucoup de candidats qui se disent : "Ah, je ne sais pas trop". Nous on peut leur dire : "Allez-y, vous avez ce qu’il faut pour venir nous dépanner dans les écoles" , indique Monique Boudreau qui assure que les éventuels candidats seront bien appuyés s’ils sont embauchés.

La menace d’une grève plane

À la quatrième vague de COVID-19, qui touche particulièrement les élèves, s’ajoute la menace d’une grève dans le secteur public, qui pourrait sérieusement compromettre les activités scolaires.

Les syndiqués du secteur public donnent au gouvernement un autre 50 jours pour trouver un dénouement à la crise. Photo : CBC / Hadeel Ibrahim

Les employés représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) ont accordé un mandat de grève à leur syndicat après l’échec des négociations avec le gouvernement provincial.

Dans le milieu scolaire, cela inclut les concierges, les chauffeurs d’autobus, les assistants administratifs et le personnel de soutien en éducation, entre autres.

C’est sûr que c’est préoccupant , indique Mme Boudreau.

S'il y a des grèves dans certains secteurs, on devra aller au modèle d’enseignement à distance. Une citation de :Monique Boudreau, directrice générale du District scolaire francophone sud

Elle donne en exemple les concierges des écoles sans lesquels il est impossible d’accueillir les enfants et le personnel alors que la pandémie exige le nettoyage fréquent des surfaces.