« Mes amis croient que c’est impossible d’avoir 100 ans » — Cally, 10 ans

La Ville de Kapuskasing vient de célébrer son 100e anniversaire, tout comme l’une de ses résidentes, Liliane Guénette. Les camarades de classe de son arrière-petite-fille, Cally Guénette, croyaient que « c’était impossible qu’une personne puisse avoir 100 ans et être toujours vivante. »

Afin de démystifier le mythe, Cally a fait une Ellen DeGeneres d’elle-même en réalisant une entrevue avec son arrière-grand-mère.

Elle la questionne sur son enfance et le fait de voir ses frères partir pour la guerre.

Les deux plus vieux sont allés à Bruxelles et en Allemagne, en 40 , hésite un peu celle qui a vu le jour le 4 juillet 1921 avant de répondre: En 1942, j’étais mariée.

Est-ce que tu étais contente quand ils t’ont annoncé qu’ils partaient là? , riposte immédiatement Cally, sur une tonalité aiguë.

J’étais parti en voyage de noces pour 10 jours. Quand je l’ai appris, je suis revenu plus tôt pour les voir.

Je pense qu’ils vont me croire , dit la jeune fille après avoir terminé son entrevue, un peu hésitante, car son arrière-grand-mère n’a pas l'air vieille.

Elle est cute, hein? , s'émerveille devant notre journaliste la centenaire.

La petite Cally si fière de voir son arrière-grand-mère célébrer son 100e anniversaire Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Liliane Guénette a épousé en 1942 Maurice, un croque-mort et propriétaire du salon funéraire Guénette.

On a été habitués là-dedans. Tous mes enfants ont travaillé au salon. Mes deux filles partaient de l’école et allaient nettoyer les cendriers. Mes gars allaient faire un service. Mon plus vieux allait chercher un mort.

Ce n’était pas rare que Mme Guénette se retrouve seule à un événement lorsqu’une mortalité venait frapper le village.

On se préparait à aller à la messe de minuit, téléphone, je m’en allais toute seule à l’église, mon mari était au salon funéraire.

Après avoir côtoyé la mort au quotidien, la centenaire a peut-être trouvé le remède pour ne pas mourir.

En vieillissant, on aime bien la tranquillité. Une citation de :Liliane Guénette, centenaire

À mon âge, je ne peux pas me mettre à sauter et faire tout ce que tu veux , dit-elle en ricanant.

Mme Guénette a donné le coup d'envoi aux festivités du 100e anniversaire de la Ville de Kapuskasing le 10 septembre dernier. Photo : Avec la permission de Line Guénette

Afin de penser le temps, elle fait travailler sa mémoire en revisitant ses souvenirs de voyage.