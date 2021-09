Partenariat entre la DSFM et l’Association des municipalités bilingues du Manitoba

La Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) et l'Association des municipalités bilingues du Manitoba (AMBM) signent une entente de collaboration.

L'entente permettra de renforcer la collaboration en matière d'éducation, de développement régional et de francophonie .

Les deux organismes conviennent que l' AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba facilite le travail de la Division scolaire. Les deux parties favoriseront les initiatives éducatives et de développement régional et réaliseront des projets d'intérêts communs .

Le directeur général de l' AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba , Justin Johnson, affirme que l'entente permettra de renforcer des partenariats déjà existants.

Il y a du potentiel ici. Je pense qu'avec cette entente-ci on va pouvoir formaliser le travail et aller chercher des résultats plus concrets pour nos communautés.

La DSFMDivision scolaire franco-manitobaine et l' AMBMAssociation des municipalités bilingues du Manitoba indiquent qu'il n'y aura pas de coûts financiers ou de ressources humaines reliés à l'entente. Chaque organisme prendra à sa charge les frais entraînés par sa participation aux activités visées par cette entente .

Le partenariat est d'une durée de trois ans.