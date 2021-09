André Boisclair renonce à son enquête préliminaire

L'ancien chef du Parti québécois André Boisclair renonce à l'enquête préliminaire dans son procès pour agression sexuelle avec la participation d'une autre personne et agression sexuelle armée, des faits qui remonteraient à 2014.

M. Boisclair a plaidé non coupable aux deux accusations. S'il est reconnu coupable, il risque jusqu'à 14 ans d'emprisonnement.

Il n'était pas présent au tribunal, jeudi, et a plutôt été représenté par son avocat.

L'avocat d'André Boisclair, Michel Massicotte, a indiqué que son client renonçait à son enquête préliminaire et ira directement à procès. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Une enquête préliminaire est un processus, mené avant l'ouverture du procès comme tel, qui vise à établir si la preuve est suffisante pour poursuivre les procédures judiciaires. Si tel n'est pas le cas, l'accusé est libéré.

L'accusé peut aussi renoncer à la tenue de cette enquête si le procureur y consent. Dans ce cas, l'affaire se rend directement en procès.

Ladite enquête préliminaire concernant M. Boisclair devait débuter ce jeudi 30 septembre.

Le processus aurait impliqué que l'ex-politicien témoigne. La vidéo de sa déclaration aux policiers, à la suite de son arrestation en mai de l'an dernier, aurait aussi été visionnée.

M. Boisclair a renoncé à la tenue de son enquête préliminaire, ce qui veut dire que la victime alléguée au dossier n'a pas eu à se présenter aujourd'hui à la Cour pour témoigner, puisque la défense a admis que si cette personne était venue témoigner aujourd'hui, il y aurait eu définitivement assez de preuve pour subir un procès , a expliqué le procureur de la Couronne au dossier, Me Luc Pagé.

Me Pagé a aussi fait valoir que le fait de sauter l'étape de l'enquête préliminaire enlevait un lourd fardeau des épaules de la présumée victime.

C'est toujours une bonne nouvelle pour un plaignant victime d'agression sexuelle de minimiser ses passages à la Cour et de minimiser le nombre de témoignages qu'il peut rendre. Une citation de :Me Luc Pagé, procureur de la Couronne

Un autre dossier devant les tribunaux

Dans un deuxième dossier, il fait face à une accusation d'agression sexuelle qui se serait produite en novembre 2015, impliquant un autre plaignant. Dans ce deuxième dossier, il ira également directement à procès.

À cause de la nature des accusations, il n'y a pas d'enquête préliminaire prévue par la loi. Le crime en question d'agression sexuelle est passible de 10 ans d'emprisonnement. La loi fait en sorte qu'il n'y a pas d'enquête préliminaire possible, donc on passe directement au stade du procès dans ce cas-là. Donc les deux dossiers sont rendus au stade du procès , a précisé le procureur Pagé.

L'avocat d'André Boiclair, Michel Massicotte, a fait savoir que son client préférait subir son procès devant un juge seul, plutôt que devant un jury.

M. Boisclair a démissionné de son poste de directeur général de l'Institut du développement urbain du Québec après avoir été accusé d'agression sexuelle en mai 2020. Il occupait cette fonction depuis juin 2016.

En février 2018, il avait aussi plaidé coupable d’avoir conduit avec les facultés affaiblies, pour des événements remontant à novembre 2017. Il avait été condamné à payer une amende de 2000 $ et à ne pas conduire un véhicule pendant un an.

Avec les informations de Geneviève Garon et de La Presse canadienne